Рекомендації, як перевірити якість сухих та живих дріжджів у домашніх умовах

Хліб та борошно. Фото: Freepik

Дріжджі — важливий інгредієнт у випічці, оскільки вони відповідають за підняття тіста і надають йому пишноти. Якість дріжджів впливає на результат готового продукту, тому важливо вміти визначати, чи придатні вони до використання.

Новини.LIVE. розкажуть про кілька способів перевірки сухих і живих дріжджів.

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Перевірка якості дріжджів — важливий етап у підготовці до випікання. Сухі дріжджі слід перевіряти на термін придатності, зовнішній вигляд та за допомогою тесту на активність із теплою водою та цукром. Для живих дріжджів важливим є зовнішній вигляд, запах і аналогічний тест на активність. Дотримуючись цих рекомендацій, ви завжди зможете переконатися як свої дріжджі і насолоджуватися пишною і смачною випічкою.

Сухі дріжджі бувають активними та швидкодіючими. Вони зазвичай продаються в пакетиках та мають тривалий термін зберігання. Проте дріжджі можуть втратити свою активність через неправильне зберігання або закінчення терміну придатності.

Перевірка терміну придатності

Перше, що слід зробити, це перевірити термін придатності на упаковці. Якщо дріжджі прострочені, їхня активність може бути значно знижена.

Приготування тіста. Фото: Freepik

Перевірте дріжджі на наявність грудок, зміни кольору чи запаху. Якісні сухі дріжджі мають бути однорідними, з приємним дріжджовим запахом.

Тест на активність

Щоб перевірити активність сухих дріжджів, виконайте такі кроки.

Вам знадобиться:

сухі дріжджі 1 чайна ложка;

цукор 1 чайна ложка;

тепла вода (37-40 °C) 100 мл.

У невеликій мисці змішайте дріжджі та цукор. Додайте теплу воду та добре перемішайте. Залишіть суміш на 10 хвилин у теплому місці.

Якщо через 10 хвилин на поверхні утворюється піниста шапка, дріжджі активні та їх можна використовувати. Якщо піна не з'явилася, дріжджі неактивні та використовувати їх не варто.

Перевірка живих дріжджів

Живі дріжджі, також відомі як пресовані або свіжі дріжджі, продаються у вигляді брикетів і мають більш короткий термін зберігання, ніж сухі дріжджі. Вони мають зберігатися у холодильнику.

Як і у випадку сухих дріжджів, спочатку перевірте термін придатності на упаковці. Пресовані дріжджі мають термін зберігання 2-3 тижні.

Якісні живі дріжджі мають світло-кремовий колір, вони не повинні бути темними, плямистими чи слизовими. Дріжджі повинні мати свіжий дріжджовий запах. Якщо запах кислуватий чи неприємний, дріжджі зіпсувалися.

Хліб та батон. Фото: Freepik

Тест на активність

Щоб перевірити активність живих дріжджів, виконайте такі кроки:

Вам знадобиться:

пресовані дріжджі 25 г;

цукор 1 чайна ложка;

тепла вода (37-40 ° C) 100 мл.

Розкриш дріжджі в невелику миску. Додайте цукор та теплу воду, добре перемішайте. Залишіть суміш на 10 хвилин у теплому місці.

Якщо через 10 хвилин на поверхні утворюється піниста шапка, дріжджі активні та їх можна використовувати. Якщо піна не з'явилася, дріжджі неактивні та використовувати їх не варто.

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