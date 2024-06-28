Що приготувати на сніданок за 20 хвилин — рецепт кабачкової запіканки

Ідеальна кабачкова запіканка на сніданок за 20 хвилин
Автор рецепта запевняє, що це найкраща страва з кабачків. Рекомендуємо приготувати таку запіканку хоча б один раз. Ідеально підходить до сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кабачки 1 кг;
- цибуля 1 шт;
- сіль та спеції за смаком;
- олія 2 ст.л;
- яйця 3 шт;
- бринза 70 г;
- твердий сир 70 гр
- моцарела 180 г;
- панірувальні сухарі 3 ст.л.
Спосіб приготування
Кабачок нарізаємо на кружельця, товщиною не більше 1 см. Нарізаємо цибулю.
Додаємо сіль, спеції і ллємо олії. Перемішуємо. Викладаємо на пергамент у деко і кладемо у духовку при 180 ºС на 20 хвилин (до готовності кабачків).
Збиваємо яйця, дрібно натираємо бринзі і твердого сиру. Перемішуємо. Коли кабачки приготуються, перекладаємо до яєць і перемішуємо. Додати панірувальні сухарі і знов перемішати.
Половину кабачків викладаємо у форму застелену пергаментом. Кладемо шар нарізаної моцарели і тоді решту кабачків. Верх присипаємо тертою моцарелою і кладемо у духовку при 180 ºС на 15 хвилин.
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