Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow кухня arrow Ідеальна кабачкова запіканка на сніданок за 20 хвилин arrow

Ідеальна кабачкова запіканка на сніданок за 20 хвилин

28 червня 2024 05:47
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Що приготувати на сніданок за 20 хвилин — рецепт кабачкової запіканки
Кабачкова запіканка. Фото: YouTube @panfartuh
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Автор рецепта запевняє, що це найкраща страва з кабачків. Рекомендуємо приготувати таку запіканку хоча б один раз. Ідеально підходить до сніданку

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • кабачки 1 кг;
  • цибуля 1 шт;
  • сіль та спеції за смаком;
  • олія 2 ст.л;
  • яйця 3 шт;
  • бринза 70 г;
  • твердий сир 70 гр
  • моцарела 180 г;
  • панірувальні сухарі 3 ст.л.

Спосіб приготування 

Кабачок нарізаємо на кружельця, товщиною не більше 1 см. Нарізаємо цибулю.

null
Цибуля та кабачки. Фото: YouTube @panfartuh

Додаємо сіль, спеції і ллємо олії. Перемішуємо. Викладаємо на пергамент у деко і кладемо у духовку при 180 ºС на 20 хвилин (до готовності кабачків).

null
Приготування кабачків. Фото: YouTube @panfartuh

Збиваємо яйця, дрібно натираємо бринзі і твердого сиру. Перемішуємо. Коли кабачки приготуються, перекладаємо до яєць і перемішуємо. Додати панірувальні сухарі і знов перемішати.

null
Приготування запіканки. Фото: YouTube @panfartuh

Половину кабачків викладаємо у форму застелену пергаментом. Кладемо шар нарізаної моцарели і тоді решту кабачків. Верх присипаємо тертою моцарелою і кладемо у духовку при 180 ºС на 15 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

рецепти
запіканки
рецепт з кабачка
кабачок
ідея для сніданку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024