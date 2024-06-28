Що приготувати на сніданок за 20 хвилин — рецепт кабачкової запіканки

Кабачкова запіканка. Фото: YouTube @panfartuh

Автор рецепта запевняє, що це найкраща страва з кабачків. Рекомендуємо приготувати таку запіканку хоча б один раз. Ідеально підходить до сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

кабачки 1 кг;

цибуля 1 шт;

сіль та спеції за смаком;

олія 2 ст.л;

яйця 3 шт;

бринза 70 г;

твердий сир 70 гр

моцарела 180 г;

панірувальні сухарі 3 ст.л.

Спосіб приготування

Кабачок нарізаємо на кружельця, товщиною не більше 1 см. Нарізаємо цибулю.

Цибуля та кабачки. Фото: YouTube @panfartuh

Додаємо сіль, спеції і ллємо олії. Перемішуємо. Викладаємо на пергамент у деко і кладемо у духовку при 180 ºС на 20 хвилин (до готовності кабачків).

Приготування кабачків. Фото: YouTube @panfartuh

Збиваємо яйця, дрібно натираємо бринзі і твердого сиру. Перемішуємо. Коли кабачки приготуються, перекладаємо до яєць і перемішуємо. Додати панірувальні сухарі і знов перемішати.

Приготування запіканки. Фото: YouTube @panfartuh

Половину кабачків викладаємо у форму застелену пергаментом. Кладемо шар нарізаної моцарели і тоді решту кабачків. Верх присипаємо тертою моцарелою і кладемо у духовку при 180 ºС на 15 хвилин.

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