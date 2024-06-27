Що не можна класти до борщу, щоб не зіпсувати — поради

Борщ у тарілці. Фото: Freepik

Зажарка (або пасерування) — важливий етап у приготуванні борщу, який значно впливає на його смак та аромат. Традиційно засмажку готують на рослинній олії, топленому вершковому маслі або салі. Однак використання останніх двох варіантів має переваги.

Новини.LIVE розповідають, чому засмажка на топленому вершковому маслі або салі може бути кращою, ніж на олії.

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Хоча рослинна олія широко використовується для приготування засмажки, топлене вершкове масло і сало мають ряд переваг, які роблять їх кращими для цієї мети. Вони надають борщу більш насичений і глибокий смак, посилюють аромат страви, мають корисні властивості і стійкі до високих температур.

Крім того, використання цих інгредієнтів відповідає традиціям та культурним особливостям приготування борщу. Вибір на користь топленого вершкового масла чи сала допоможе вам приготувати борщ з автентичним смаком та ароматом, який порадує всю родину.

Борщ у тарілці. Фото: Freepik

Топлене вершкове масло

Топлене вершкове масло має насичений та глибокий смак, який додає страві м'якість та приємні вершкові нотки.

При нагріванні топлене масло надає засмажці горіхового аромату, який посилює загальну ароматичну палітру борщу.

Сало

Використання сала для засмаження надає борщу характерного насиченого смаку, який асоціюється з традиційною кухнею.

Сало надає борщу приємного і апетитного аромату, посилюючи сприйняття страви.

Корисні властивості

Топлене вершкове масло. Топлене масло містить корисні жирні кислоти і вітаміни, такі як вітаміни A, D, E і K. При правильному приготуванні топлене масло не містить молочних білків і цукрів, що робить його легше засвоюваним і менш алергенним продуктом.

Топлене масло містить корисні жирні кислоти і вітаміни, такі як вітаміни A, D, E і K. При правильному приготуванні топлене масло не містить молочних білків і цукрів, що робить його легше засвоюваним і менш алергенним продуктом. Сало. Сало містить вітаміни A, D, E, а також арахідонову кислоту, яка важлива для роботи серця та імунної системи. Сало є добрим джерелом енергії, що особливо корисно в холодну пору року.

Теплостійкість і кулінарні властивості

Топлене вершкове масло. Воно має високу температуру димлення (близько 250 °C), що дозволяє готувати засмажку на високих температурах без ризику утворення шкідливих речовин. Залишається стабільним при нагріванні та не розпадається на шкідливі компоненти, що робить його безпечним для здоров'я.

Воно має високу температуру димлення (близько 250 °C), що дозволяє готувати засмажку на високих температурах без ризику утворення шкідливих речовин. Залишається стабільним при нагріванні та не розпадається на шкідливі компоненти, що робить його безпечним для здоров'я. Сало. Сало також має високу температуру димлення та не розпадається на шкідливі речовини при нагріванні. Сало легко приготувати в домашніх умовах, і воно надає засмажці характерну текстуру та смак.

Які спеції небажано класти в борщ

Борщ — це страва з багатим і збалансованим смаком, досягнутим завдяки поєднанню буряків, капусти, картоплі, моркви, цибулі та м'яса. Спеції відіграють важливу роль у створенні аромату та смаку борщу, але не всі з них підходять для цієї традиційної страви. Розглянемо, які спеції не рекомендується додавати в борщ і чому.

Асорті спецій. Фото: Freepik

Екзотичні спеції

Приклади:

куркума;

каррі;

гарам масалу.

Чому не можна додавати

Екзотичні спеції мають сильний та специфічний аромат, який не поєднується із класичним смаком борщу.

Наприклад, куркума може надати борщу яскраво-жовтий колір, який не відповідає традиційному виду цієї страви.

Солодкі спеції

Приклади:

кориця;

ваніль;

гвоздики.

Чому не можна додавати

Солодкі спеції додадуть борщу непридатних ноток, які не поєднуються з кисло-солодким і насиченим смаком борщу.

Аромати цих спецій надто інтенсивні та не відповідають традиційному аромату борщу.

Середземноморські трави

Приклади:

розмарин;

чебрець;

орегано.

Чому не можна додавати

Ці трави мають сильний аромат, що асоціюється зі стравами середземноморської кухні, але не з борщем.

Додавання цих трав змінить традиційний смак борщу, роблячи його схожим на супи італійської чи грецької кухні.

Соєва паста і соєвий соус

Соєвий соус та паста можуть зробити борщ надмірно солоним, що зіпсує загальний смак страви.

Соєвий соус має специфічний смак та аромат, який не поєднується з традиційними інгредієнтами борщу.

Борщ у тарілці. Фото: Freepik

Для того щоб борщ вийшов смачним та ароматним, важливо використовувати правильні спеції та уникати тих, які не підходять для цієї страви. Гострі спеції, екзотичні спеції, солодкі спеції, середземноморські трави та соєві продукти можуть змінити традиційний смак борщу та зробити його менш автентичним. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете приготувати борщ, який порадує вас та ваших близьких своїм насиченим та збалансованим смаком.

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