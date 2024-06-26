Дуже смачний пиріг нашвидкоруч з абрикосами — покроковий рецепт приготування

Ідеальний рецепт абрикосового пирога, який тане в роті — готується нашвидкоруч
Дуже смачний пиріг нашвидкуруч. Фруктову начинку можна вибирати індивідуально на ваш смак (абрикоси, персики, малина, полуниця, ягоди, сливи, яблука), що душа забажає, все одно смачно. Але оскільки зараз сезон соковитих абрикос, радимо готувати саме з цими фруктами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 0,5 склянки цукру;
- 1 склянка борошна (250 мл);
- 100 г вершкового масла (кімнатної температуры);
- дрібка солі;
- 10 г ванілі;
- 500 г абрикосів (або іншої начинки);
- 1 ч.л. розпушувач тіста.
Спосіб приготування
Збиваємо яйця з цукром 2-3 хвилини, поки не з'явиться біла пінка.
Додаємо решту складу і збиваємо до однорідної консистенції.
Форму 20 см, форму застеляємо пергаментним папером і змащуємо вершковим маслом. Викладаємо рівномірно тісто. Зверху тіста викладаємо половинки абрикос.
Ставимо в духовку на 35-40 хвилин за температури 200 °С. Після того як пиріг приготувався, можна посипати цукровою пудрою, тому що абрикоси дають кислинку.
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