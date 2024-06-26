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Ідеальний рецепт абрикосового пирога, який тане в роті — готується нашвидкоруч

26 червня 2024 17:34
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Дуже смачний пиріг нашвидкоруч з абрикосами — покроковий рецепт приготування
Абрикосовий пиріг. Фото: YouTube @twinskitchen76
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Дуже смачний пиріг нашвидкуруч. Фруктову начинку можна вибирати індивідуально на ваш смак (абрикоси, персики, малина, полуниця, ягоди, сливи, яблука), що душа забажає, все одно смачно. Але оскільки зараз сезон соковитих абрикос, радимо готувати саме з цими фруктами. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 0,5 склянки цукру;
  • 1 склянка борошна (250 мл);
  • 100 г вершкового масла (кімнатної температуры);
  • дрібка солі;
  • 10 г ванілі;
  • 500 г абрикосів (або іншої начинки);
  • 1 ч.л. розпушувач тіста.

Спосіб приготування 

Збиваємо яйця з цукром 2-3 хвилини, поки не з'явиться біла пінка.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Додаємо решту складу і збиваємо до однорідної консистенції.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму 20 см, форму застеляємо пергаментним папером і змащуємо вершковим маслом. Викладаємо рівномірно тісто. Зверху тіста викладаємо половинки абрикос.

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Тісто та абрикоси. Фото: YouTube @twinskitchen76

Ставимо в духовку на 35-40 хвилин за температури 200 °С. Після того як пиріг приготувався, можна посипати цукровою пудрою, тому що абрикоси дають кислинку.

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Пиріг з абрикосами. Фото: YouTube @twinskitchen76

Раніше ми писали про рецепт абрикосового пирога із сирним тістом — домашня випічка, простий та швидкий десерт.

Ще радимо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

Також ми писали про десерт, наче смак дитинства — смачний та швидкий шоколадний манник.

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