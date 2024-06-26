Очень вкусный пирог наскоро с абрикосами – пошаговый рецепт приготовления

Идеальный рецепт тающего во рту абрикосового пирога — готовится на скорую руку
Очень вкусный пирог на скорую руку. Фруктовую начинку можно выбирать индивидуально по вашему вкусу (абрикосы, персики, малина, клубника, ягоды, сливы, яблоки), что душа пожелает, все равно вкусно. Но поскольку сейчас сезон сочных абрикосов, советуем готовить именно с этими фруктами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 0,5 стакана сахара;
- 1 стакан муки (250 мл);
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры);
- щепотка соли;
- 10 г ванили;
- 500 г абрикосов (или другой начинки);
- 1 ч.л. разрыхлителя теста.
Способ приготовления
Взбиваем яйца с сахаром 2-3 минуты, пока не появится белая пенка.
Добавляем оставшуюся смесь и взбиваем до однородной консистенции.
Форму 20 см, форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем сливочным маслом. Выкладываем равномерно тесто. Сверху теста выкладываем половинки абрикосов.
Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 200 °С. После того как пирог приготовился, можно посыпать сахарной пудрой, потому что абрикосы дают кислинку.
Раньше мы писали о рецепте абрикосового пирога с творожным тестом — домашняя выпечка, простой и быстрый десерт.
Еще советуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.
Также мы писали о десерте, как вкус детства — вкусный и быстрый шоколадный манник.
Читайте Новини.LIVE!