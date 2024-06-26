Очень вкусный пирог наскоро с абрикосами – пошаговый рецепт приготовления

Абрикосовый пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

Очень вкусный пирог на скорую руку. Фруктовую начинку можно выбирать индивидуально по вашему вкусу (абрикосы, персики, малина, клубника, ягоды, сливы, яблоки), что душа пожелает, все равно вкусно. Но поскольку сейчас сезон сочных абрикосов, советуем готовить именно с этими фруктами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

2 яйца;

0,5 стакана сахара;

1 стакан муки (250 мл);

100 г сливочного масла (комнатной температуры);

щепотка соли;

10 г ванили;

500 г абрикосов (или другой начинки);

1 ч.л. разрыхлителя теста.

Способ приготовления

Взбиваем яйца с сахаром 2-3 минуты, пока не появится белая пенка.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Добавляем оставшуюся смесь и взбиваем до однородной консистенции.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму 20 см, форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем сливочным маслом. Выкладываем равномерно тесто. Сверху теста выкладываем половинки абрикосов.

Тесто и абрикосы. Фото: YouTube @twinskitchen76

Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 200 °С. После того как пирог приготовился, можно посыпать сахарной пудрой, потому что абрикосы дают кислинку.

Пирог с абрикосами. Фото: YouTube @twinskitchen76

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