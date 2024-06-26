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Идеальный рецепт тающего во рту абрикосового пирога — готовится на скорую руку

26 июня 2024 17:34
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Очень вкусный пирог наскоро с абрикосами – пошаговый рецепт приготовления
Абрикосовый пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Очень вкусный пирог на скорую руку. Фруктовую начинку можно выбирать индивидуально по вашему вкусу (абрикосы, персики, малина, клубника, ягоды, сливы, яблоки), что душа пожелает, все равно вкусно. Но поскольку сейчас сезон сочных абрикосов, советуем готовить именно с этими фруктами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 1 стакан муки (250 мл);
  • 100 г сливочного масла (комнатной температуры);
  • щепотка соли;
  • 10 г ванили;
  • 500 г абрикосов (или другой начинки);
  • 1 ч.л. разрыхлителя теста.

Способ приготовления

Взбиваем яйца с сахаром 2-3 минуты, пока не появится белая пенка.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Добавляем оставшуюся смесь и взбиваем до однородной консистенции.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму 20 см, форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем сливочным маслом. Выкладываем равномерно тесто. Сверху теста выкладываем половинки абрикосов.

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Тесто и абрикосы. Фото: YouTube @twinskitchen76

Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 200 °С. После того как пирог приготовился, можно посыпать сахарной пудрой, потому что абрикосы дают кислинку.

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Пирог с абрикосами. Фото: YouTube @twinskitchen76

Раньше мы писали о рецепте абрикосового пирога с творожным тестом — домашняя выпечка, простой и быстрый десерт.

Еще советуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

Также мы писали о десерте, как вкус детства — вкусный и быстрый шоколадный манник.

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