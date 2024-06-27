Як приготувати хек чи іншу рибу в духовці — покроковий рецепт приготування

Запечена риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Будь-яка риба, приготована за цим рецептом, виходить дуже ніжною, соковитою та смачною. Рекомендуємо приготувати та побалувати свою родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

філе риби 500 г (у цьому рецепті хек);

вершки 10% 300 г;

цибуля 1 шт.;

сир 100 г (у цьому рецепті моцарелла);

батон 3 шматочки;

яйце 2 шт.;

сіль, чорний мелений перець за смаком;

цукор.

Спосіб приготування

Рибу нарізати маленькими шматочками, посолити та поперчити. Відрізати кірки батона, м'якуш подрібнити руками і залити вершками.

Білий хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати невеликими кубиками, обсмажити на вершковому маслі до прозорості, додати щіпку цукру. Сир натерти на тертці.

Шматочки риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця, додати сир, батон із вершками, добре перемішати, посолити і поперчити до смаку, можна додати зелень або улюблені спеції для риби.

Нарізану цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму змастити вершковим маслом, викласти цибулю, зверху шматочки риби, залити яєчно-вершковою сумішшю.

Приготування риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40-45 хвилин за температури 180 ºС.

Риба та рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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