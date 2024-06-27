Як приготувати хек чи іншу рибу в духовці — покроковий рецепт приготування

Ідеальний рецепт для будь-якої риби (хек, мінтай, тріска) — під шубою в духовці
Будь-яка риба, приготована за цим рецептом, виходить дуже ніжною, соковитою та смачною. Рекомендуємо приготувати та побалувати свою родину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- філе риби 500 г (у цьому рецепті хек);
- вершки 10% 300 г;
- цибуля 1 шт.;
- сир 100 г (у цьому рецепті моцарелла);
- батон 3 шматочки;
- яйце 2 шт.;
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- цукор.
Спосіб приготування
Рибу нарізати маленькими шматочками, посолити та поперчити. Відрізати кірки батона, м'якуш подрібнити руками і залити вершками.
Цибулю нарізати невеликими кубиками, обсмажити на вершковому маслі до прозорості, додати щіпку цукру. Сир натерти на тертці.
Збити яйця, додати сир, батон із вершками, добре перемішати, посолити і поперчити до смаку, можна додати зелень або улюблені спеції для риби.
Форму змастити вершковим маслом, викласти цибулю, зверху шматочки риби, залити яєчно-вершковою сумішшю.
Випікати 40-45 хвилин за температури 180 ºС.
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