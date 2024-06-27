Как приготовить хек или другую рыбу в духовке — пошаговый рецепт приготовления

Запеченная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Любая рыба, приготовленная по этому рецепту, получается очень нежной, сочной и вкусной. Рекомендуем приготовить и побаловать свою семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

филе рыбы 500 г (в этом рецепте хек);

сливки 10% 300 г;

лук 1 шт.;

сыр 100 г (в этом рецепте моцарелла);

батон 3 кусочка;

яйцо 2 шт.;

соль, черный молотый перец по вкусу;

сахар.

Способ приготовления

Рыбу нарезать маленькими кусочками, посолить и поперчить. Отрезать корки батона, мякиш измельчить руками и залить сливками.

Белый хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать небольшими кубиками, обжарить на сливочном масле до прозрачности, добавить щепотку сахара. Сыр натереть на терке.

Кусочки рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца, добавить сыр, батон со сливками, хорошо перемешать, посолить и поперчить по вкусу, можно добавить зелень или любимые специи для рыбы.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смазать сливочным маслом, выложить лук, сверху кусочки рыбы, залить яично-сливочной смесью.

Приготовление рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-45 минут при температуре 180 ºС.

Рыба и рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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