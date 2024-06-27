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Идеальный рецепт для любой рыбы (хек, минтай, треска) — под шубой в духовке

27 июня 2024 17:34
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Как приготовить хек или другую рыбу в духовке — пошаговый рецепт приготовления
Запеченная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Любая рыба, приготовленная по этому рецепту, получается очень нежной, сочной и вкусной. Рекомендуем приготовить и побаловать свою семью. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • филе рыбы 500 г (в этом рецепте хек);
  • сливки 10% 300 г;
  • лук 1 шт.;
  • сыр 100 г (в этом рецепте моцарелла);
  • батон 3 кусочка;
  • яйцо 2 шт.;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • сахар. 

Способ приготовления 

Рыбу нарезать маленькими кусочками, посолить и поперчить. Отрезать корки батона, мякиш измельчить руками и залить сливками.

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Белый хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать небольшими кубиками, обжарить на сливочном масле до прозрачности, добавить щепотку сахара. Сыр натереть на терке.

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Кусочки рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца, добавить сыр, батон со сливками, хорошо перемешать, посолить и поперчить по вкусу, можно добавить зелень или любимые специи для рыбы.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смазать сливочным маслом, выложить лук, сверху кусочки рыбы, залить яично-сливочной смесью. 

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Приготовление рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-45 минут при температуре 180 ºС. 

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Рыба и рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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