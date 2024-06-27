Как приготовить хек или другую рыбу в духовке — пошаговый рецепт приготовления

Идеальный рецепт для любой рыбы (хек, минтай, треска) — под шубой в духовке
Любая рыба, приготовленная по этому рецепту, получается очень нежной, сочной и вкусной. Рекомендуем приготовить и побаловать свою семью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- филе рыбы 500 г (в этом рецепте хек);
- сливки 10% 300 г;
- лук 1 шт.;
- сыр 100 г (в этом рецепте моцарелла);
- батон 3 кусочка;
- яйцо 2 шт.;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- сахар.
Способ приготовления
Рыбу нарезать маленькими кусочками, посолить и поперчить. Отрезать корки батона, мякиш измельчить руками и залить сливками.
Лук нарезать небольшими кубиками, обжарить на сливочном масле до прозрачности, добавить щепотку сахара. Сыр натереть на терке.
Взбить яйца, добавить сыр, батон со сливками, хорошо перемешать, посолить и поперчить по вкусу, можно добавить зелень или любимые специи для рыбы.
Форму смазать сливочным маслом, выложить лук, сверху кусочки рыбы, залить яично-сливочной смесью.
Выпекать 40-45 минут при температуре 180 ºС.
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