Ідеальний лінивий рецепт котлети по-київськи — покрокове приготування з фото та відео

Курячі ліниві котлети по-київськи в духовці — швидко і без метушні
Дуже смачні котлети з курячого філе в духовці. Ліниві котлети по-київськи без зайвої метушні, виходять дуже ароматними, ніжними та смачними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 600 г;
- яйце 1 шт.;
- крохмаль 1 ст. л. без гірки;
- сіль, чорний мелений перець;
- часник 1 зубчик;
- сир 90 г;
- зелень невеликий пучок;
- вершкове масло 35 г (з холодильника).
Спосіб приготування
Куряче філе подрібнити блендером або м'ясорубкою. Додати яйце, крохмаль, сіль, чорний мелений перець, подрібнений зубчик часнику.
Сир натерти на тертці, зелень дрібно нарізати.
З фаршу сформувати коржик. Якщо фарш липне до рук, змочіть водою.
По центру покладіть маленький шматочок вершкового масла з холодильника, трохи зелені і сформуйте котлету.
Котлети викладаємо у форму, зверху викладаємо сир. Запікаємо при температурі 200 ºС на 15-20 хвилин, але не більше, щоб не пересушити куряче філе.
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