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Курячі ліниві котлети по-київськи в духовці — швидко і без метушні

28 червня 2024 08:30
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Ідеальний лінивий рецепт котлети по-київськи — покрокове приготування з фото та відео
Котлета по київськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Дуже смачні котлети з курячого філе в духовці. Ліниві котлети по-київськи без зайвої метушні, виходять дуже ароматними, ніжними та смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 600 г;
  • яйце 1 шт.;
  • крохмаль 1 ст. л. без гірки;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • часник 1 зубчик;
  • сир 90 г;
  • зелень невеликий пучок;
  • вершкове масло 35 г (з холодильника).

Спосіб приготування

Куряче філе подрібнити блендером або м'ясорубкою. Додати яйце, крохмаль, сіль, чорний мелений перець, подрібнений зубчик часнику.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сир натерти на тертці, зелень дрібно нарізати.

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Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З фаршу сформувати коржик. Якщо фарш липне до рук, змочіть водою.

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Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По центру покладіть маленький шматочок вершкового масла з холодильника, трохи зелені і сформуйте котлету.

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Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Котлети викладаємо у форму, зверху викладаємо сир. Запікаємо при температурі 200 ºС на 15-20 хвилин, але не більше, щоб не пересушити куряче філе.

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Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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Вечеря
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м'ясний фарш

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