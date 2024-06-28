Ідеальний лінивий рецепт котлети по-київськи — покрокове приготування з фото та відео

Котлета по київськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні котлети з курячого філе в духовці. Ліниві котлети по-київськи без зайвої метушні, виходять дуже ароматними, ніжними та смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе 600 г;

яйце 1 шт.;

крохмаль 1 ст. л. без гірки;

сіль, чорний мелений перець;

часник 1 зубчик;

сир 90 г;

зелень невеликий пучок;

вершкове масло 35 г (з холодильника).

Спосіб приготування

Куряче філе подрібнити блендером або м'ясорубкою. Додати яйце, крохмаль, сіль, чорний мелений перець, подрібнений зубчик часнику.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сир натерти на тертці, зелень дрібно нарізати.

Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З фаршу сформувати коржик. Якщо фарш липне до рук, змочіть водою.

Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По центру покладіть маленький шматочок вершкового масла з холодильника, трохи зелені і сформуйте котлету.

Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Котлети викладаємо у форму, зверху викладаємо сир. Запікаємо при температурі 200 ºС на 15-20 хвилин, але не більше, щоб не пересушити куряче філе.

Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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