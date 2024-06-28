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Куриные ленивые котлеты по-киевски в духовке — быстро и без возни

28 июня 2024 08:30
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Идеальный ленивый рецепт котлеты по-киевски — пошаговое приготовление с фото и видео
Котлета по-киевски. Фото: YouTube @AlinaFooDee
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Очень вкусные котлеты из куриного филе в духовке. Ленивые котлеты по-киевски без лишней возни, получаются очень ароматными, нежными и вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 600 г;
  • яйцо 1 шт;
  • крахмал 1 ст.л. без горки;
  • соль, черный молотый перец;
  • чеснок 1 зубчик;
  • сыр 90 г;
  • зелень небольшой пучок;
  • сливочное масло 35 г (из холодильника). 

Способ приготовления 

Куриное филе измельчить блендером или мясорубкой. Добавить яйцо, крахмал, соль, черный молотый перец, измельченный зубчик чеснока. 

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сыр натереть на терке, зелень мелко нарезать.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из фарша сформировать лепешку. Если фарш липнет к рукам, то смочите их водой. 

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По центру положите маленький кусочек сливочного масла из холодильника, немного зелени и сформируйте котлету. 

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Котлеты выкладываем в форму, сверху выкладываем сыр. Запекаем при температуре 200 ºС на 15-20 минут, но не больше, чтобы не пересушить куриное филе. 

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

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