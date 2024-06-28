Идеальный ленивый рецепт котлеты по-киевски — пошаговое приготовление с фото и видео

Куриные ленивые котлеты по-киевски в духовке — быстро и без возни
Очень вкусные котлеты из куриного филе в духовке. Ленивые котлеты по-киевски без лишней возни, получаются очень ароматными, нежными и вкусными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 600 г;
- яйцо 1 шт;
- крахмал 1 ст.л. без горки;
- соль, черный молотый перец;
- чеснок 1 зубчик;
- сыр 90 г;
- зелень небольшой пучок;
- сливочное масло 35 г (из холодильника).
Способ приготовления
Куриное филе измельчить блендером или мясорубкой. Добавить яйцо, крахмал, соль, черный молотый перец, измельченный зубчик чеснока.
Сыр натереть на терке, зелень мелко нарезать.
Из фарша сформировать лепешку. Если фарш липнет к рукам, то смочите их водой.
По центру положите маленький кусочек сливочного масла из холодильника, немного зелени и сформируйте котлету.
Котлеты выкладываем в форму, сверху выкладываем сыр. Запекаем при температуре 200 ºС на 15-20 минут, но не больше, чтобы не пересушить куриное филе.
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