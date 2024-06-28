Идеальный ленивый рецепт котлеты по-киевски — пошаговое приготовление с фото и видео

Котлета по-киевски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные котлеты из куриного филе в духовке. Ленивые котлеты по-киевски без лишней возни, получаются очень ароматными, нежными и вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе 600 г;

яйцо 1 шт;

крахмал 1 ст.л. без горки;

соль, черный молотый перец;

чеснок 1 зубчик;

сыр 90 г;

зелень небольшой пучок;

сливочное масло 35 г (из холодильника).

Способ приготовления

Куриное филе измельчить блендером или мясорубкой. Добавить яйцо, крахмал, соль, черный молотый перец, измельченный зубчик чеснока.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сыр натереть на терке, зелень мелко нарезать.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из фарша сформировать лепешку. Если фарш липнет к рукам, то смочите их водой.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По центру положите маленький кусочек сливочного масла из холодильника, немного зелени и сформируйте котлету.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Котлеты выкладываем в форму, сверху выкладываем сыр. Запекаем при температуре 200 ºС на 15-20 минут, но не больше, чтобы не пересушить куриное филе.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

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