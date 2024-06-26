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Найпростіший перевірений роками рецепт смачних квашених огірків — холодний спосіб

26 червня 2024 20:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Перевірений роками рецепт квашених огірків - покроковий рецепт YouTube блогера Любані.
Квашені огірки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Найпростіший рецепт і перевірений роками рецепт смачних квашених огірків. Ці квашені холодним способом огірки нагадують своїм смаком огірки, які раніше квасили у бочках.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться (на одну трилітрову банку):

  • огірки 1.4-1.5 кг;
  • сіль кам'яна 90-100 г;
  • листя хрону, парасольки кропу, коріння хрону, листя смородини, перець запашний, лавровий лист, часник;
  • суха гірчиця 2 ст. л.

Закриваємо лише капроновими кришками.

Спосіб приготування

Листя хріну та хрін необхідно помити. Огірки помити та замочити у холодній воді на 3-4 години.

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Зелень та хрін. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

На дно банки викладаємо зелень, лавровий лист, часник, чорний перець та дві ложки сухої гірчиці, можна замінити на гірчицю у зернах.

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Огірки у банці. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

У банки щільно вкладаємо огірки. На дно укладаємо великі огірки, дрібні на верх. Потім зверху викладаємо листя хрону.

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Огірки у банці. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

У холодну воду додати сіль і розмішати. Залити огірки. На трилітрову банку знадобиться 90-100 г солі. Новою капроновою кришкою закриваємо банку. Ставимо банки у темне прохолодне місце.

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Огірки у банці. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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