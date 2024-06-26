Перевірений роками рецепт квашених огірків - покроковий рецепт YouTube блогера Любані.

Найпростіший перевірений роками рецепт смачних квашених огірків — холодний спосіб
Найпростіший рецепт і перевірений роками рецепт смачних квашених огірків. Ці квашені холодним способом огірки нагадують своїм смаком огірки, які раніше квасили у бочках.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.
Вам знадобиться (на одну трилітрову банку):
- огірки 1.4-1.5 кг;
- сіль кам'яна 90-100 г;
- листя хрону, парасольки кропу, коріння хрону, листя смородини, перець запашний, лавровий лист, часник;
- суха гірчиця 2 ст. л.
Закриваємо лише капроновими кришками.
Спосіб приготування
Листя хріну та хрін необхідно помити. Огірки помити та замочити у холодній воді на 3-4 години.
На дно банки викладаємо зелень, лавровий лист, часник, чорний перець та дві ложки сухої гірчиці, можна замінити на гірчицю у зернах.
У банки щільно вкладаємо огірки. На дно укладаємо великі огірки, дрібні на верх. Потім зверху викладаємо листя хрону.
У холодну воду додати сіль і розмішати. Залити огірки. На трилітрову банку знадобиться 90-100 г солі. Новою капроновою кришкою закриваємо банку. Ставимо банки у темне прохолодне місце.
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