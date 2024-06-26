Перевірений роками рецепт квашених огірків - покроковий рецепт YouTube блогера Любані.

Квашені огірки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Найпростіший рецепт і перевірений роками рецепт смачних квашених огірків. Ці квашені холодним способом огірки нагадують своїм смаком огірки, які раніше квасили у бочках.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться (на одну трилітрову банку):

огірки 1.4-1.5 кг;

сіль кам'яна 90-100 г;

листя хрону, парасольки кропу, коріння хрону, листя смородини, перець запашний, лавровий лист, часник;

суха гірчиця 2 ст. л.

Закриваємо лише капроновими кришками.

Спосіб приготування

Листя хріну та хрін необхідно помити. Огірки помити та замочити у холодній воді на 3-4 години.

Зелень та хрін. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

На дно банки викладаємо зелень, лавровий лист, часник, чорний перець та дві ложки сухої гірчиці, можна замінити на гірчицю у зернах.

Огірки у банці. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

У банки щільно вкладаємо огірки. На дно укладаємо великі огірки, дрібні на верх. Потім зверху викладаємо листя хрону.

Огірки у банці. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

У холодну воду додати сіль і розмішати. Залити огірки. На трилітрову банку знадобиться 90-100 г солі. Новою капроновою кришкою закриваємо банку. Ставимо банки у темне прохолодне місце.

Огірки у банці. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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