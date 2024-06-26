Проверенный годами рецепт квашеных огурцов — пошаговый рецепт YouTube блогера Любани.

Самый простой проверенный годами рецепт вкусных квашеных огурцов — холодный способ
Самый простой рецепт и проверенный годами рецепт вкусных квашеных огурцов.Эти квашенные холодным способом огурцы, напоминают своим вкусом огурцы, которые раньше квасили в бочках.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.
Вам понадобится (на одну трехлитровую банку):
- огурцы 1.4-1.5 кг;
- соль каменная 90-100 г;
- листья хрена, зонтики укропа, корни хрена, листья смородины, перец душистый, лавровый лист, чеснок;
- сухая горчица 2 ст. л.
Закрываем только капроновыми крышками.
Способ приготовления
Листья хрена и хрен необходимо помыть. Огурцы помыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа.
На дно банки выкладываем зелень, лавровый лист, чеснок, черный перец и две ложки сухой горчицы, можно заменить на горчицу в зернах.
В банки плотно укладываем огурцы. На дно укладываем крупные огурцы, на верх мелкие. Затем сверху выкладываем листья хрена.
В холодную воду добавить соль и размешать. Залить огурцы. На трехлитровую банку понадобится 90-100 г соли. Новой капроновой крышкой закрываем банку. Ставим банки в темное прохладное место.
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