Проверенный годами рецепт квашеных огурцов — пошаговый рецепт YouTube блогера Любани.

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Самый простой рецепт и проверенный годами рецепт вкусных квашеных огурцов.Эти квашенные холодным способом огурцы, напоминают своим вкусом огурцы, которые раньше квасили в бочках.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.

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Вам понадобится (на одну трехлитровую банку):

огурцы 1.4-1.5 кг;

соль каменная 90-100 г;

листья хрена, зонтики укропа, корни хрена, листья смородины, перец душистый, лавровый лист, чеснок;

сухая горчица 2 ст. л.

Закрываем только капроновыми крышками.

Способ приготовления

Листья хрена и хрен необходимо помыть. Огурцы помыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа.

Зелень и хрен. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

На дно банки выкладываем зелень, лавровый лист, чеснок, черный перец и две ложки сухой горчицы, можно заменить на горчицу в зернах.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

В банки плотно укладываем огурцы. На дно укладываем крупные огурцы, на верх мелкие. Затем сверху выкладываем листья хрена.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

В холодную воду добавить соль и размешать. Залить огурцы. На трехлитровую банку понадобится 90-100 г соли. Новой капроновой крышкой закрываем банку. Ставим банки в темное прохладное место.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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