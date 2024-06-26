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Самый простой проверенный годами рецепт вкусных квашеных огурцов — холодный способ

26 июня 2024 20:45
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Проверенный годами рецепт квашеных огурцов — пошаговый рецепт YouTube блогера Любани.
Квашеные огурцы. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Самый простой рецепт и проверенный годами рецепт вкусных квашеных огурцов.Эти квашенные холодным способом огурцы, напоминают своим вкусом огурцы, которые раньше квасили в бочках.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани

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Вам понадобится (на одну трехлитровую банку): 

  • огурцы 1.4-1.5 кг;
  • соль каменная 90-100 г;
  • листья хрена, зонтики укропа, корни хрена, листья смородины, перец душистый, лавровый лист, чеснок; 
  • сухая горчица 2 ст. л. 

Закрываем только капроновыми крышками. 

Способ приготовления 

Листья хрена и хрен необходимо помыть. Огурцы помыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа. 

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Зелень и хрен. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

На дно банки выкладываем зелень, лавровый лист, чеснок, черный перец и две ложки сухой горчицы, можно заменить на горчицу в зернах. 

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

В банки плотно укладываем огурцы. На дно укладываем крупные огурцы, на верх мелкие. Затем сверху выкладываем листья хрена. 

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

В холодную воду добавить соль и размешать. Залить огурцы. На трехлитровую банку понадобится 90-100 г соли. Новой капроновой крышкой закрываем банку. Ставим банки в темное прохладное место. 

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

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