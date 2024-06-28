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Найсмачніший рецепт джему із шовковиці на зиму

28 червня 2024 06:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Як приготувати варення з шовковиці на зиму — покроковий рецепт
Джем із шовковиці. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

У сезон шовковиці рекомендуємо приготувати варення на зиму. Це буде смачна та корисна заготівля. Зберігайте рецепт. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Твій момент

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Вам знадобиться: 

  • шовковиця 600 г;
  • цукор 400 г;
  • лимонний сік 1 чайна ложка (або 0,5 ч.л.лимонної кислоти, без гірки). 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно подрібнити ягоди блендером. Додати цукор та перемішати. 

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Подрібнена шовковиця. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Потім додати сік лимона. Це потрібно для того, щоб зберегти насичений колір. Варити 20 хвилин, періодично помішувати. 

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Шовковиця та лимон. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Гарячий джем налити в стерилізовані банки та закрити. 

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Джем з шовковиці. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Раніше ми писали про рецепт компоту з черешні — смачний та освіжаючий напій.

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шовковиця

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