Як приготувати варення з шовковиці на зиму — покроковий рецепт

Джем із шовковиці. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

У сезон шовковиці рекомендуємо приготувати варення на зиму. Це буде смачна та корисна заготівля. Зберігайте рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Твій момент.

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Вам знадобиться:

шовковиця 600 г;

цукор 400 г;

лимонний сік 1 чайна ложка (або 0,5 ч.л.лимонної кислоти, без гірки).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити ягоди блендером. Додати цукор та перемішати.

Подрібнена шовковиця. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Потім додати сік лимона. Це потрібно для того, щоб зберегти насичений колір. Варити 20 хвилин, періодично помішувати.

Шовковиця та лимон. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Гарячий джем налити в стерилізовані банки та закрити.

Джем з шовковиці. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

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