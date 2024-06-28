Як приготувати варення з шовковиці на зиму — покроковий рецепт

Найсмачніший рецепт джему із шовковиці на зиму
У сезон шовковиці рекомендуємо приготувати варення на зиму. Це буде смачна та корисна заготівля. Зберігайте рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Твій момент.
Вам знадобиться:
- шовковиця 600 г;
- цукор 400 г;
- лимонний сік 1 чайна ложка (або 0,5 ч.л.лимонної кислоти, без гірки).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити ягоди блендером. Додати цукор та перемішати.
Потім додати сік лимона. Це потрібно для того, щоб зберегти насичений колір. Варити 20 хвилин, періодично помішувати.
Гарячий джем налити в стерилізовані банки та закрити.
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