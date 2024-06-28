Как приготовить варенье из шелковицы на зиму — пошаговый рецепт

Самый вкусный рецепт джема из шелковицы на зиму
В сезон шелковицы рекомендуем приготовить варенье на зиму. Это будет вкусная и полезная заготовка. Сохраняйте рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Твой момент.
Вам понадобится:
- шелковица 600 г;
- сахар 400 г;
- лимонный сок 1 чайная ложка (или 0,5 ч.л. лимонной кислоты, без горки).
Способ приготовления
Сначала нужно измельчить ягоды блендером. Добавить сахар и перемешать.
Затем добавить сок лимона. Это необходимо для того, чтоб сохранить насыщенный цвет. Варить 20 минут, периодически помешивать.
Горячий джем налить в стерилизованные банки и закрыть.
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