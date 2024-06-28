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Самый вкусный рецепт джема из шелковицы на зиму

28 июня 2024 06:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Как приготовить варенье из шелковицы на зиму — пошаговый рецепт
Джем из шелковицы. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

В сезон шелковицы рекомендуем приготовить варенье на зиму. Это будет вкусная и полезная заготовка. Сохраняйте рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Твой момент.

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Вам понадобится:

  • шелковица 600 г;
  • сахар 400 г;
  • лимонный сок 1 чайная ложка (или 0,5 ч.л. лимонной кислоты, без горки).

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить ягоды блендером. Добавить сахар и перемешать.

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Измельченная шелковица. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Затем добавить сок лимона. Это необходимо для того, чтоб сохранить насыщенный цвет. Варить 20 минут, периодически помешивать.

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Шелковица и лимон. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Горячий джем налить в стерилизованные банки и закрыть.

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Джем из шелковицы. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Раньше мы писали о рецепте компота из черешни — вкусный и освежающий напиток.

Еще мы рассказывали о старом рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Также мы писали о сезоне шелковицы — идеях полезных витаминных заготовок на зиму.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

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шелковица

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