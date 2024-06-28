Как приготовить варенье из шелковицы на зиму — пошаговый рецепт

Джем из шелковицы. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

В сезон шелковицы рекомендуем приготовить варенье на зиму. Это будет вкусная и полезная заготовка. Сохраняйте рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Твой момент.

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Вам понадобится:

шелковица 600 г;

сахар 400 г;

лимонный сок 1 чайная ложка (или 0,5 ч.л. лимонной кислоты, без горки).

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить ягоды блендером. Добавить сахар и перемешать.

Измельченная шелковица. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Затем добавить сок лимона. Это необходимо для того, чтоб сохранить насыщенный цвет. Варить 20 минут, периодически помешивать.

Шелковица и лимон. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

Горячий джем налить в стерилизованные банки и закрыть.

Джем из шелковицы. Фото: YouTube @user-qo8ue8xm5z

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