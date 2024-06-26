Що приготувати з часникових стрілок — покроковий рецепт приготування соусу на зиму

Приправа із стрілок часника. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Приправа, яка підійде і до смаженої картоплі, і до борщу, і до соусів. Готується легко, а зберігається довго. Просто ідеальний рецепт, який обов'язково потрібно зберігати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Говорить Полісся.

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Вам знадобиться:

стрілки часника 500 г;

олія 30-40 мл;

мелений чорний перець 1 ч. л. (за смаком);

сіль 1 ч. л. (за смаком).

Спосіб приготування

Стрілки помити, просушити та видалити голівки. Перебити в блендері або пропустити через м’ясорубку.

Часникові стрілки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Додати олію, сіль і чорний перець та все добре перемішати. Розкласти у чисті банки та закрити кришками.

Часникові стрілки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Зберігати у холодильнику. Може стояти до нового врожаю стрілок.

Часникові стрілки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Додається у смажену картоплю, борщ, до соусів, до печень мʼясних.

Часниковий соус. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

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