Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow кухня arrow Приправа із стрілок часника до овочевих та мʼясних страв — смачна заготівля на зиму arrow

Приправа із стрілок часника до овочевих та мʼясних страв — смачна заготівля на зиму

26 червня 2024 21:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Що приготувати з часникових стрілок — покроковий рецепт приготування соусу на зиму
Приправа із стрілок часника. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Приправа, яка підійде і до смаженої картоплі, і до борщу, і до соусів. Готується легко, а зберігається довго. Просто ідеальний рецепт, який обов'язково потрібно зберігати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Говорить Полісся

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • стрілки часника 500 г;
  • олія 30-40 мл;
  • мелений чорний перець 1 ч. л. (за смаком);
  • сіль 1 ч. л. (за смаком). 

Спосіб приготування 

Стрілки помити, просушити та видалити голівки. Перебити в блендері або пропустити через м’ясорубку. 

null
Часникові стрілки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Додати олію, сіль і чорний перець та все добре перемішати. Розкласти у чисті банки та закрити кришками. 

null
Часникові стрілки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Зберігати у холодильнику. Може стояти до нового врожаю стрілок.

null
Часникові стрілки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Додається у смажену картоплю, борщ, до соусів, до печень мʼясних. 

null
Часниковий соус. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Раніше ми писали про бешамель — дієві поради, як приготувати цей соус без грудочок.

Ще ми розповідали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні.

Також ми розповідали про смачний і швидкий перекус з батона та консерви за одну хвилину.

часник
рецепти
заготівля на зиму
соус
часникові стрілки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми