Что приготовить из чесночных стрелок — пошаговый рецепт приготовления соуса на зиму

Приправы со стрелками чеснока. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Приправа, которая подойдет и к жареному картофелю, и к борщу, и к соусам. Готовится легко, а хранится долго. Просто идеальный рецепт, который обязательно нужно сохранить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Говорящего Полесья.

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Вам понадобится:

стрелки чеснока 500 г;

масло 30-40 мл;

молотый чёрный перец 1 ч л. (по вкусу);

соль 1 ч. л. (по вкусу).

Способ приготовления

Стрелки промыть, просушить и удалить головки. Перебить в блендере или пропустить через мясорубку.

Чесночные стрелки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Добавить масло, соль и черный перец и все хорошо перемешать. Разложить в чистые банки и закрыть крышками.

Чесночные стрелки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Хранить в холодильнике. Может стоять до нового урожая стрелок.

Чесночные стрелки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Добавляется в жареный картофель, борщ, к соусам, к мясным блюдам.

Чесночный соус. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

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