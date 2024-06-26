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Приправа из стрелок чеснока к овощным и мясным блюдам — вкусная заготовка на зиму

26 июня 2024 21:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Что приготовить из чесночных стрелок — пошаговый рецепт приготовления соуса на зиму
Приправы со стрелками чеснока. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Приправа, которая подойдет и к жареному картофелю, и к борщу, и к соусам. Готовится легко, а хранится долго. Просто идеальный рецепт, который обязательно нужно сохранить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Говорящего Полесья.

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Вам понадобится:

  • стрелки чеснока 500 г;
  • масло 30-40 мл;
  • молотый чёрный перец 1 ч  л. (по вкусу);
  • соль 1 ч. л. (по вкусу).

Способ приготовления

Стрелки промыть, просушить и удалить головки. Перебить в блендере или пропустить через мясорубку.

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Чесночные стрелки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Добавить масло, соль и черный перец и все хорошо перемешать. Разложить в чистые банки и закрыть крышками.

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Чесночные стрелки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Хранить в холодильнике. Может стоять до нового урожая стрелок.

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Чесночные стрелки. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Добавляется в жареный картофель, борщ, к соусам, к мясным блюдам.

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Чесночный соус. Фото: YouTube @smachnaesci_dobrapici

Раньше мы писали о бешамеле – действенных советах, как приготовить этот соус без комочков.

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