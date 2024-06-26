Что приготовить из чесночных стрелок — пошаговый рецепт приготовления соуса на зиму

Приправа из стрелок чеснока к овощным и мясным блюдам — вкусная заготовка на зиму
Приправа, которая подойдет и к жареному картофелю, и к борщу, и к соусам. Готовится легко, а хранится долго. Просто идеальный рецепт, который обязательно нужно сохранить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Говорящего Полесья.
Вам понадобится:
- стрелки чеснока 500 г;
- масло 30-40 мл;
- молотый чёрный перец 1 ч л. (по вкусу);
- соль 1 ч. л. (по вкусу).
Способ приготовления
Стрелки промыть, просушить и удалить головки. Перебить в блендере или пропустить через мясорубку.
Добавить масло, соль и черный перец и все хорошо перемешать. Разложить в чистые банки и закрыть крышками.
Хранить в холодильнике. Может стоять до нового урожая стрелок.
Добавляется в жареный картофель, борщ, к соусам, к мясным блюдам.
Раньше мы писали о бешамеле – действенных советах, как приготовить этот соус без комочков.
Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простом и вкусном рецепте рыбы на огне.
Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.
Читайте Новини.LIVE!