Дуже смачні кабачкові оладки на сніданок за 15 хвилин — покроковий рецепт приготування

Кабачкові оладки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Такі кабачкові оладки ідеально підходять для сніданку. Все що вам потрібно це просто натерти кабачок та кілька простих секретів про які ми розповімо в цьому рецепті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

кабачок 1 шт;

сіль 0,5 ч.л;

зелена цибуля 2 шт;

кріп;

яйця 2 шт;

цукор 1 ч.л;

суміш солодких перців 1 ч.л;

сухий часник 0,5 ч.л;

солодка паприка 1 ч.л;

чорний перець 0,5 ч.л;

борошно 2 ст.л;

соняшникова олія.

Спосіб приготування

Кабачок натираємо на середню терку. До натертого кабачка додаємо 0,5 ч.л. солі та залишаємо на 7-10 хвилин, щоб кабачок пустив сік. Після того, як кабачок пустив сік, його треба віджати.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @twinskitchen76

Нарізаємо дрібненько кільцями зелену цибулю. Подрібнюємо кріп. Розбиваємо яйця. Додаємо спеції, цукор, суміш солодких перців, сухий часник, Солодка Паприка, Чорний перець. Додаємо борошно та добре перемішуємо до однорідності.

Кабачок та спеції. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковорідку з соняшниковою олією потрібно розігріти на середньому вогні. Викладаємо оладки столовою ложкою, смажемо з двох боків до золотистої скоринки. Приблизно 3 хвилини на кожну сторону.

Кабачкові оладки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Оладки потрібно викласти на паперовий рушник та накрити ним зверху, щоб позбутися зайвого жиру.

Кабачкові оладки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Готові оладки викладаємо на тарілку й даємо охолонути. Подаємо смачні кабачкові оладки зі сметаною та зеленню.

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