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Просто натріть один кабачок — сніданок за 15 хвилин, смачніше за м'ясо

27 червня 2024 05:47
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Дуже смачні кабачкові оладки на сніданок за 15 хвилин — покроковий рецепт приготування
Кабачкові оладки. Фото: YouTube @twinskitchen76
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Такі кабачкові оладки ідеально підходять для сніданку. Все що вам потрібно це просто натерти кабачок та кілька простих секретів про які ми розповімо в цьому рецепті. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • кабачок 1 шт;
  • сіль 0,5 ч.л;
  • зелена цибуля 2 шт;
  • кріп;
  • яйця 2 шт;
  • цукор 1 ч.л;
  • суміш солодких перців 1 ч.л;
  • сухий часник 0,5 ч.л;
  • солодка паприка 1 ч.л;
  • чорний перець 0,5 ч.л;
  • борошно 2 ст.л;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування 

Кабачок натираємо на середню терку. До натертого кабачка додаємо 0,5 ч.л. солі та залишаємо на 7-10 хвилин, щоб кабачок пустив сік. Після того, як кабачок пустив сік, його треба віджати.

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Тертий кабачок. Фото: YouTube @twinskitchen76

Нарізаємо дрібненько кільцями зелену цибулю. Подрібнюємо кріп. Розбиваємо яйця. Додаємо спеції, цукор, суміш солодких перців, сухий часник, Солодка Паприка, Чорний перець. Додаємо борошно та добре перемішуємо до однорідності.

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Кабачок та спеції. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковорідку з соняшниковою олією потрібно розігріти на середньому вогні. Викладаємо оладки столовою ложкою, смажемо з двох боків до золотистої скоринки. Приблизно 3 хвилини на кожну сторону. 

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Кабачкові оладки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Оладки потрібно викласти на паперовий рушник та накрити ним зверху, щоб позбутися зайвого жиру.

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Кабачкові оладки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Готові оладки викладаємо на тарілку й даємо охолонути. Подаємо смачні кабачкові оладки зі сметаною та зеленню.

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