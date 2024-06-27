Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Просто натрите один кабачок — завтрак за 15 минут, вкуснее мяса arrow

Просто натрите один кабачок — завтрак за 15 минут, вкуснее мяса

27 июня 2024 05:47
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Очень вкусные кабачковые оладьи на завтрак за 15 минут — пошаговый рецепт приготовления
Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @twinskitchen76
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Такие кабачковые оладьи идеально подходят для завтрака. Все что вам нужно это просто натереть кабачок и несколько простых секретов, о которых мы расскажем в этом рецепте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачок 1 шт;
  • соль 0,5 ч.л;
  • зеленый лук 2 шт;
  • укроп;
  • яйца 2 шт;
  • сахар – 1 ч.л;
  • смесь сладких перцев 1 ч.л;
  • сухой чеснок 0,5 ч.л;
  • сладкая паприка 1 ч.л;
  • черный перец 0,5 ч.л;
  • мука 2 ст.л;
  • подсолнечное масло.

Способ приготовления

Кабачок натираем на среднюю терку. К натертому кабачку добавляем 0,5 ч.л. соли и оставляем на 7-10 минут, чтобы кабачок пустил сок. После того как кабачок пустил сок, его нужно отжать.

null
Тертый кабачок. Фото: YouTube @twinskitchen76

Нарезаем мелко кольцами зеленый лук. Измельчаем укроп. Разбиваем яйца. Добавляем специи, сахар, смесь сладких перцев, сухой чеснок, сладкую паприку, черный перец. Добавляем муку и хорошо перемешиваем до однородности.

null
Кабачок и специи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковороду с подсолнечным маслом нужно разогреть на среднем огне. Выкладываем оладьи столовой ложкой, жарим с двух сторон до золотистой корочки. Приблизительно 3 минуты на каждую сторону.

null
Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Оладьи нужно выложить на бумажное полотенце и накрыть им сверху, чтобы избавиться от лишнего жира.

null
Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Готовые оладьи выкладываем на тарелку и даем остыть. Подаем вкусные кабачковые оладьи со сметаной и зеленью.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

оладьи
рецепт из кабачка
кабачок
летний рецепт
идея для завтрака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы