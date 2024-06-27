Очень вкусные кабачковые оладьи на завтрак за 15 минут — пошаговый рецепт приготовления

Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Такие кабачковые оладьи идеально подходят для завтрака. Все что вам нужно это просто натереть кабачок и несколько простых секретов, о которых мы расскажем в этом рецепте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

кабачок 1 шт;

соль 0,5 ч.л;

зеленый лук 2 шт;

укроп;

яйца 2 шт;

сахар – 1 ч.л;

смесь сладких перцев 1 ч.л;

сухой чеснок 0,5 ч.л;

сладкая паприка 1 ч.л;

черный перец 0,5 ч.л;

мука 2 ст.л;

подсолнечное масло.

Способ приготовления

Кабачок натираем на среднюю терку. К натертому кабачку добавляем 0,5 ч.л. соли и оставляем на 7-10 минут, чтобы кабачок пустил сок. После того как кабачок пустил сок, его нужно отжать.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @twinskitchen76

Нарезаем мелко кольцами зеленый лук. Измельчаем укроп. Разбиваем яйца. Добавляем специи, сахар, смесь сладких перцев, сухой чеснок, сладкую паприку, черный перец. Добавляем муку и хорошо перемешиваем до однородности.

Кабачок и специи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковороду с подсолнечным маслом нужно разогреть на среднем огне. Выкладываем оладьи столовой ложкой, жарим с двух сторон до золотистой корочки. Приблизительно 3 минуты на каждую сторону.

Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Оладьи нужно выложить на бумажное полотенце и накрыть им сверху, чтобы избавиться от лишнего жира.

Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Готовые оладьи выкладываем на тарелку и даем остыть. Подаем вкусные кабачковые оладьи со сметаной и зеленью.

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