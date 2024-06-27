Очень вкусные кабачковые оладьи на завтрак за 15 минут — пошаговый рецепт приготовления

Просто натрите один кабачок — завтрак за 15 минут, вкуснее мяса
Такие кабачковые оладьи идеально подходят для завтрака. Все что вам нужно это просто натереть кабачок и несколько простых секретов, о которых мы расскажем в этом рецепте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- кабачок 1 шт;
- соль 0,5 ч.л;
- зеленый лук 2 шт;
- укроп;
- яйца 2 шт;
- сахар – 1 ч.л;
- смесь сладких перцев 1 ч.л;
- сухой чеснок 0,5 ч.л;
- сладкая паприка 1 ч.л;
- черный перец 0,5 ч.л;
- мука 2 ст.л;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления
Кабачок натираем на среднюю терку. К натертому кабачку добавляем 0,5 ч.л. соли и оставляем на 7-10 минут, чтобы кабачок пустил сок. После того как кабачок пустил сок, его нужно отжать.
Нарезаем мелко кольцами зеленый лук. Измельчаем укроп. Разбиваем яйца. Добавляем специи, сахар, смесь сладких перцев, сухой чеснок, сладкую паприку, черный перец. Добавляем муку и хорошо перемешиваем до однородности.
Сковороду с подсолнечным маслом нужно разогреть на среднем огне. Выкладываем оладьи столовой ложкой, жарим с двух сторон до золотистой корочки. Приблизительно 3 минуты на каждую сторону.
Оладьи нужно выложить на бумажное полотенце и накрыть им сверху, чтобы избавиться от лишнего жира.
Готовые оладьи выкладываем на тарелку и даем остыть. Подаем вкусные кабачковые оладьи со сметаной и зеленью.
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