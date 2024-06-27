Як приготувати кабачкові відбивні, як м'ясні — покрокове приготування від YouTube блогера Любані

Смажені кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Кабачки приготовані за таким рецептом, виходять дуже смачними, ніжними, ароматними та ситними, злегка нагадують відбивні з м'яса. Готуються дуже швидко та просто. Приготувати такі кабачки під силу навіть недосвідченій господині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться:

кабачок 2-3 шт.;

сіль 2 ч. л;

перець мелений 0.5 ч. л.

Для паніровки:

панірувальні сухарі 3 ст. л;

борошно кукурудзяне 2 ст. л.

Для кляру:

яйце 4 шт;

паприка 1 год. л;

часник (сухий) 1 ч. л;

хмелі-сунелі 1 ч. л;

сир 100-120 г;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати кабачки на тонкі скибочки, посолити та додати чорний перець. Залишити постояти 10 хвилин.

Кабачки та сир. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Далі необхідно приготувати кляр, для цього необхідно збити яйця, додати спеції та перемішати. До кляру необхідно додати тертий сир.

Приготування кляру. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Далі необхідно додати до панірувальних сухарів кукурудзяне борошно.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Кожну скибочку кабачка вмочити в панірувальних сухарях і в клярі.

Смажені кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Обсмажуємо таким чином усі кабачки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.

Смажені кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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