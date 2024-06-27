Як приготувати кабачкові відбивні, як м'ясні — покрокове приготування від YouTube блогера Любані

Рецепт кабачків зібрав один мільйон переглядів — смачніше за м'ясо, дуже просто готуються
Кабачки приготовані за таким рецептом, виходять дуже смачними, ніжними, ароматними та ситними, злегка нагадують відбивні з м'яса. Готуються дуже швидко та просто. Приготувати такі кабачки під силу навіть недосвідченій господині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.
Вам знадобиться:
- кабачок 2-3 шт.;
- сіль 2 ч. л;
- перець мелений 0.5 ч. л.
Для паніровки:
- панірувальні сухарі 3 ст. л;
- борошно кукурудзяне 2 ст. л.
Для кляру:
- яйце 4 шт;
- паприка 1 год. л;
- часник (сухий) 1 ч. л;
- хмелі-сунелі 1 ч. л;
- сир 100-120 г;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати кабачки на тонкі скибочки, посолити та додати чорний перець. Залишити постояти 10 хвилин.
Далі необхідно приготувати кляр, для цього необхідно збити яйця, додати спеції та перемішати. До кляру необхідно додати тертий сир.
Далі необхідно додати до панірувальних сухарів кукурудзяне борошно.
Кожну скибочку кабачка вмочити в панірувальних сухарях і в клярі.
Обсмажуємо таким чином усі кабачки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
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