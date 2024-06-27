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Рецепт кабачків зібрав один мільйон переглядів — смачніше за м'ясо, дуже просто готуються

27 червня 2024 06:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Як приготувати кабачкові відбивні, як м'ясні — покрокове приготування від YouTube блогера Любані
Смажені кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Кабачки приготовані за таким рецептом, виходять дуже смачними, ніжними, ароматними та ситними, злегка нагадують відбивні з м'яса. Готуються дуже швидко та просто. Приготувати такі кабачки під силу навіть недосвідченій господині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться:

  • кабачок 2-3 шт.;
  • сіль 2 ч. л;
  • перець мелений 0.5 ч. л.

Для паніровки:

  • панірувальні сухарі 3 ст. л;
  • борошно кукурудзяне 2 ст. л.

Для кляру:

  • яйце 4 шт;
  • паприка 1 год. л;
  • часник (сухий) 1 ч. л;
  • хмелі-сунелі 1 ч. л;
  • сир 100-120 г;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати кабачки на тонкі скибочки, посолити та додати чорний перець. Залишити постояти 10 хвилин.

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Кабачки та сир. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Далі необхідно приготувати кляр, для цього необхідно збити яйця, додати спеції та перемішати. До кляру необхідно додати тертий сир.

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Приготування кляру. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Далі необхідно додати до панірувальних сухарів кукурудзяне борошно.

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Приготування кабачків. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Кожну скибочку кабачка вмочити в панірувальних сухарях і в клярі.

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Смажені кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Обсмажуємо таким чином усі кабачки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.

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Смажені кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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