Как приготовить кабачковые отбивные, как мясные — пошаговое приготовление от YouTube блогера Любани

Жаренные кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Кабачки приготовленные по такому рецепту, получаются очень вкусными, нежными, ароматными и сытными, слегка напоминающие отбивные из мяса. Готовятся очень быстро и просто. Приготовить такие кабачки под силу даже начинающей хозяйке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.

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Вам понадобится:

кабачок 2-3 шт;

соль 2 ч. л;

перец молотый 0.5 ч. л.

Для панировки:

панировочные сухари 3 ст. л;

мука кукурузная 2 ст. л.

Для кляра:

яйцо 4 шт;

паприка 1 ч. л;

чеснок (сухой) 1 ч. л;

хмели-сунели 1 ч. л;

сыр 100-120 г;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать кабачки на тонкие ломтики, посолить и добавить черный перец. Оставить постоять минут 10.

Кабачки и сыр. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Далее необходимо приготовить кляр, для этого необходимо взбить яйца, добавить специи и перемешать. В кляр необходимо добавить тертый сыр.

Приготовление кляра. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Далее необходимо добавить к панировочным сухарям кукурузную муку.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Каждый ломтик кабачка обмакнуть в панировочных сухарях и в кляре.

Жаренные кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Обжариваем таким образом все кабачки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Жаренные кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

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