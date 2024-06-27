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Рецепт кабачков собрал один миллион просмотров — вкуснее мяса, очень просто готовятся

27 июня 2024 06:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Как приготовить кабачковые отбивные, как мясные — пошаговое приготовление от YouTube блогера Любани
Жаренные кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Кабачки приготовленные по такому рецепту, получаются очень вкусными, нежными, ароматными и сытными, слегка напоминающие отбивные из мяса. Готовятся очень быстро и просто. Приготовить такие кабачки под силу даже начинающей хозяйке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани

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Вам понадобится: 

  • кабачок 2-3 шт;
  • соль 2 ч. л;
  • перец молотый 0.5 ч. л. 

Для панировки: 

  • панировочные сухари 3 ст. л;
  • мука кукурузная 2 ст. л. 

Для кляра: 

  • яйцо 4 шт;
  • паприка 1 ч. л;
  • чеснок (сухой) 1 ч. л;
  • хмели-сунели 1 ч. л;
  • сыр 100-120 г;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать кабачки на тонкие ломтики, посолить и добавить черный перец. Оставить постоять минут 10. 

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Кабачки и сыр. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Далее необходимо приготовить кляр, для этого необходимо взбить яйца, добавить специи и перемешать. В кляр необходимо добавить тертый сыр. 

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Приготовление кляра. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Далее необходимо добавить к панировочным сухарям кукурузную муку. 

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Приготовление кабачков. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Каждый ломтик кабачка обмакнуть в панировочных сухарях и в кляре. 

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Жаренные кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Обжариваем таким образом все кабачки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. 

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Жаренные кабачки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

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