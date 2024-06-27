Как приготовить кабачковые отбивные, как мясные — пошаговое приготовление от YouTube блогера Любани

Рецепт кабачков собрал один миллион просмотров — вкуснее мяса, очень просто готовятся
Кабачки приготовленные по такому рецепту, получаются очень вкусными, нежными, ароматными и сытными, слегка напоминающие отбивные из мяса. Готовятся очень быстро и просто. Приготовить такие кабачки под силу даже начинающей хозяйке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.
Вам понадобится:
- кабачок 2-3 шт;
- соль 2 ч. л;
- перец молотый 0.5 ч. л.
Для панировки:
- панировочные сухари 3 ст. л;
- мука кукурузная 2 ст. л.
Для кляра:
- яйцо 4 шт;
- паприка 1 ч. л;
- чеснок (сухой) 1 ч. л;
- хмели-сунели 1 ч. л;
- сыр 100-120 г;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать кабачки на тонкие ломтики, посолить и добавить черный перец. Оставить постоять минут 10.
Далее необходимо приготовить кляр, для этого необходимо взбить яйца, добавить специи и перемешать. В кляр необходимо добавить тертый сыр.
Далее необходимо добавить к панировочным сухарям кукурузную муку.
Каждый ломтик кабачка обмакнуть в панировочных сухарях и в кляре.
Обжариваем таким образом все кабачки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
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