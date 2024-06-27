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Салат с абрикосами, орехами и голубым сыром — идеальный для летних посиделок

27 июня 2024 08:30
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Вкусный и ароматный салат с абрикосами для летних вечеров — пошаговое приготовление.
Салат с абрикосами, орехами и голубым сыром. Фото: YouTube @evadaren
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Рекомендуем ознакомиться с рецептом, в котором прекрасное сочетание продуктов, и все это в одном салате. Всё как всегда просто и быстро, лето не время тратить много времени на готовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • руккола или микс салатов 60 г;
  • абрикосы 3-4 шт;
  • помидоры черри или сливки 80 г;
  • голубой сыр 50 г;
  • грецкие орехи 70 г.

Для заправки:

  • растительное масло 1-2 ст.л;
  • соль чёрный молотый перец по вкусу;
  • бальзамический крем. 

Способ приготовления 

Вымытые и высушенные половинки абрикос пару минут готовим на гриле.

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Абрикосы на гриле. Фото: YouTube @evadaren

Зелень выкладываем на блюдо. Сверху добавляем орехи, помидоры, абрикосы и сыр.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

Приправляем и поливаем салат растительным маслом и бальзамическим кремом. 

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Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — супер рецепт.

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут.

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лето
рецепты
абрикос
салат
грецкие орехи

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