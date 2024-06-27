Вкусный и ароматный салат с абрикосами для летних вечеров — пошаговое приготовление.

Салат с абрикосами, орехами и голубым сыром — идеальный для летних посиделок
Рекомендуем ознакомиться с рецептом, в котором прекрасное сочетание продуктов, и все это в одном салате. Всё как всегда просто и быстро, лето не время тратить много времени на готовку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- руккола или микс салатов 60 г;
- абрикосы 3-4 шт;
- помидоры черри или сливки 80 г;
- голубой сыр 50 г;
- грецкие орехи 70 г.
Для заправки:
- растительное масло 1-2 ст.л;
- соль чёрный молотый перец по вкусу;
- бальзамический крем.
Способ приготовления
Вымытые и высушенные половинки абрикос пару минут готовим на гриле.
Зелень выкладываем на блюдо. Сверху добавляем орехи, помидоры, абрикосы и сыр.
Приправляем и поливаем салат растительным маслом и бальзамическим кремом.
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