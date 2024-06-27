Вкусный и ароматный салат с абрикосами для летних вечеров — пошаговое приготовление.

Салат с абрикосами, орехами и голубым сыром. Фото: YouTube @evadaren

Рекомендуем ознакомиться с рецептом, в котором прекрасное сочетание продуктов, и все это в одном салате. Всё как всегда просто и быстро, лето не время тратить много времени на готовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

руккола или микс салатов 60 г;

абрикосы 3-4 шт;

помидоры черри или сливки 80 г;

голубой сыр 50 г;

грецкие орехи 70 г.

Для заправки:

растительное масло 1-2 ст.л;

соль чёрный молотый перец по вкусу;

бальзамический крем.

Способ приготовления

Вымытые и высушенные половинки абрикос пару минут готовим на гриле.

Абрикосы на гриле. Фото: YouTube @evadaren

Зелень выкладываем на блюдо. Сверху добавляем орехи, помидоры, абрикосы и сыр.

Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

Приправляем и поливаем салат растительным маслом и бальзамическим кремом.

Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

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