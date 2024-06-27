Смачний та ароматний салат з абрикосами для літніх вечорів – покрокове приготування.

Салат з абрикосами, горіхами та блакитним сиром. Фото: YouTube @evadaren

Рекомендуємо ознайомитися з рецептом, у якому чудове поєднання продуктів, і все це в одному салаті. Все як завжди просто і швидко, літо не час витрачати багато часу на приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

рукола або мікс салатів 60 г;

абрикоси 3-4 шт.;

помідори чері 80 г;

блакитний сир 50 г;

волоські горіхи 70 г.

Для заправки:

олія 1-2 ст. л.;

сіль чорний мелений перець за смаком;

бальзамічний крем.

Спосіб приготування

Вимиті та висушені половинки абрикос пару хвилин готуємо на грилі.

Абрикоси на грилі. Фото: YouTube @evadaren

Зелень викладаємо на блюдо. Зверху додаємо горіхи, помідори, абрикоси та сир.

Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

Приправляємо і поливаємо салат олією і бальзамічним кремом.

Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

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