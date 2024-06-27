Смачний та ароматний салат з абрикосами для літніх вечорів – покрокове приготування.

Салат з абрикосами, горіхами та блакитним сиром — ідеальний для літніх посиденьок
Рекомендуємо ознайомитися з рецептом, у якому чудове поєднання продуктів, і все це в одному салаті. Все як завжди просто і швидко, літо не час витрачати багато часу на приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- рукола або мікс салатів 60 г;
- абрикоси 3-4 шт.;
- помідори чері 80 г;
- блакитний сир 50 г;
- волоські горіхи 70 г.
Для заправки:
- олія 1-2 ст. л.;
- сіль чорний мелений перець за смаком;
- бальзамічний крем.
Спосіб приготування
Вимиті та висушені половинки абрикос пару хвилин готуємо на грилі.
Зелень викладаємо на блюдо. Зверху додаємо горіхи, помідори, абрикоси та сир.
Приправляємо і поливаємо салат олією і бальзамічним кремом.
Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — супер рецепт.
Ви не повірите, яким смачним може бути салат — рецепт з мівіни за 20 хвилин.
Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.
Ще ми розповідали про салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, що сподобався.
Читайте Новини.LIVE!