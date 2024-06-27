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Салат з абрикосами, горіхами та блакитним сиром — ідеальний для літніх посиденьок

27 червня 2024 08:30
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Смачний та ароматний салат з абрикосами для літніх вечорів – покрокове приготування.
Салат з абрикосами, горіхами та блакитним сиром. Фото: YouTube @evadaren
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Рекомендуємо ознайомитися з рецептом, у якому чудове поєднання продуктів, і все це в одному салаті. Все як завжди просто і швидко, літо не час витрачати багато часу на приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • рукола або мікс салатів 60 г;
  • абрикоси 3-4 шт.;
  • помідори чері 80 г;
  • блакитний сир 50 г;
  • волоські горіхи 70 г.

Для заправки:

  • олія 1-2 ст. л.;
  • сіль чорний мелений перець за смаком;
  • бальзамічний крем.

Спосіб приготування

Вимиті та висушені половинки абрикос пару хвилин готуємо на грилі.

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Абрикоси на грилі. Фото: YouTube @evadaren

Зелень викладаємо на блюдо. Зверху додаємо горіхи, помідори, абрикоси та сир.

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Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

Приправляємо і поливаємо салат олією і бальзамічним кремом.

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Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

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літо
рецепти
абрикос
салат
волоські горіхи

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