Запеченная свинина по рецепту Гордона Рамзи — пошаговое приготовление

Запеченная свинина. Фото: Freepik

Запекание свинины на медленном огне позволяет достичь невероятной мягкости и сочности мяса. Этот рецепт, вдохновленный знаменитым шеф-поваром Гордоном Рамзи, включает использование ароматных трав и специй для создания насыщенного вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Gordon Ramsay.

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Следуя этому рецепту, вы получите нежную, сочную и ароматную свинину, запеченную на медленном огне, которая станет великолепным блюдом для любого семейного ужина или праздничного стола.

Вам понадобится:

свинина (лопатка или окорок) 2-2.5 кг;

оливковое масло 2 ст. ложки;

чеснок 4-5 зубчиков;

розмарин 3-4 веточки;

тимьян 3-4 веточки;

соль и свежемолотый черный перец;

лимон 1 штука;

лук 2 штуки;

морковь 2-3 штуки;

сельдерей 2-3 стебля;

белое вино или яблочный сок 200 мл;

куриный или овощной бульон 500 мл.

Способ приготовления

Обмойте и обсушите мясо бумажными полотенцами. В миске смешайте оливковое масло, соль, черный перец, измельченные зубчики чеснока, нарезанные веточки розмарина и тимьяна. Сок и цедру одного лимона добавьте в маринад.

Кусок свинины. Фото: YouTube @gordonramsay

Тщательно натрите свинину полученной смесью, массируя мясо, чтобы маринад проник вглубь. Лук, морковь и сельдерей нарежьте крупными кусками. Подготовьте форму для запекания. Выложите нарезанные овощи на дно глубокой формы для запекания.

Приготовление свинины. Фото: YouTube @gordonramsay

В большой сковороде разогрейте немного оливкового масла на среднем огне. Обжарьте свинину со всех сторон до золотистой корочки, это займет около 3-4 минут с каждой стороны. Поместите обжаренное мясо на слой овощей в форме для запекания. Влейте белое вино или яблочный сок и куриный или овощной бульон. Плотно закройте форму крышкой или алюминиевой фольгой.

Приготовление свинины. Фото: YouTube @gordonramsay

Разогрейте духовку до 150°C. Поместите форму в духовку и запекайте свинину на медленном огне 3-4 часа, пока мясо не станет очень мягким и начнет легко отделяться от кости.

Приготовление свинины. Фото: YouTube @gordonramsay

Проверьте мясо на готовность, проткнув его вилкой или ножом — оно должно легко прокалываться и быть очень мягким. После запекания достаньте мясо из духовки и дайте ему отдохнуть под фольгой около 20 минут перед нарезкой. Подавайте свинину с запеченными овощами и соком от запекания, который можно использовать как соус. Украсьте свежими травами по желанию.

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