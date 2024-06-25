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Секреты запеченной свинины на медленном огне по рецепту Гордона Рамзи

25 июня 2024 21:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Запеченная свинина по рецепту Гордона Рамзи — пошаговое приготовление
Запеченная свинина. Фото: Freepik
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Запекание свинины на медленном огне позволяет достичь невероятной мягкости и сочности мяса. Этот рецепт, вдохновленный знаменитым шеф-поваром Гордоном Рамзи, включает использование ароматных трав и специй для создания насыщенного вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Gordon Ramsay

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Следуя этому рецепту, вы получите нежную, сочную и ароматную свинину, запеченную на медленном огне, которая станет великолепным блюдом для любого семейного ужина или праздничного стола. 

Вам понадобится: 

  • свинина (лопатка или окорок) 2-2.5 кг;
  • оливковое масло 2 ст. ложки;
  • чеснок 4-5 зубчиков;
  • розмарин 3-4 веточки;
  • тимьян 3-4 веточки;
  • соль и свежемолотый черный перец;
  • лимон 1 штука;
  • лук 2 штуки;
  • морковь 2-3 штуки;
  • сельдерей 2-3 стебля;
  • белое вино или яблочный сок 200 мл;
  • куриный или овощной бульон 500 мл. 

Способ приготовления 

Обмойте и обсушите мясо бумажными полотенцами. В миске смешайте оливковое масло, соль, черный перец, измельченные зубчики чеснока, нарезанные веточки розмарина и тимьяна. Сок и цедру одного лимона добавьте в маринад.

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Кусок свинины. Фото: YouTube @gordonramsay

Тщательно натрите свинину полученной смесью, массируя мясо, чтобы маринад проник вглубь. Лук, морковь и сельдерей нарежьте крупными кусками. Подготовьте форму для запекания. Выложите нарезанные овощи на дно глубокой формы для запекания.

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Приготовление свинины. Фото: YouTube @gordonramsay

В большой сковороде разогрейте немного оливкового масла на среднем огне. Обжарьте свинину со всех сторон до золотистой корочки, это займет около 3-4 минут с каждой стороны. Поместите обжаренное мясо на слой овощей в форме для запекания. Влейте белое вино или яблочный сок и куриный или овощной бульон. Плотно закройте форму крышкой или алюминиевой фольгой.

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Приготовление свинины. Фото: YouTube @gordonramsay

Разогрейте духовку до 150°C. Поместите форму в духовку и запекайте свинину на медленном огне 3-4 часа, пока мясо не станет очень мягким и начнет легко отделяться от кости.

 

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Приготовление свинины. Фото: YouTube @gordonramsay

Проверьте мясо на готовность, проткнув его вилкой или ножом — оно должно легко прокалываться и быть очень мягким. После запекания достаньте мясо из духовки и дайте ему отдохнуть под фольгой около 20 минут перед нарезкой. Подавайте свинину с запеченными овощами и соком от запекания, который можно использовать как соус. Украсьте свежими травами по желанию.

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рецепты
Ужин
шеф-повар
красное мясо
свинина

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