Запечена свинина за рецептом Гордона Рамзі — покрокове приготування

Запечена свинина. Фото: Freepik

Запікання свинини на повільному вогні дозволяє досягти неймовірної м'якості та соковитості м'яса. Цей рецепт, натхненний знаменитим шеф-кухарем Гордоном Рамзі, включає використання ароматних трав та спецій для створення насиченого смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Gordon Ramsay.

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Дотримуючись цього рецепту, ви отримаєте ніжну, соковиту та ароматну свинину, запечену на повільному вогні, яка стане чудовою стравою для будь-якої сімейної вечері чи святкового столу.

Вам знадобиться:

свинина (лопатка або окіст) 2-2.5 кг;

оливкова олія 2 ст. ложки;

часник 4-5 зубчиків;

розмарин 3-4 гілочки;

чебрець 3-4 гілочки;

сіль та свіжомелений чорний перець;

лимон 1 штука;

цибуля 2 штуки;

морква 2-3 штуки;

селера 2-3 стебла;

біле вино чи яблучний сік 200 мл;

курячий чи овочевий бульйон 500 мл.

Спосіб приготування

Обмийте та обсушіть м'ясо паперовими рушниками. У мисці змішайте оливкову олію, сіль, чорний перець, подрібнені зубчики часнику, нарізані гілочки розмарину та чебрецю. Сік та цедру одного лимона додайте в маринад.

Шматок свинини. Фото: YouTube @gordonramsay

Ретельно натріть отриманою сумішшю свинину, масажуючи м'ясо, щоб маринад проник вглиб. Цибулю, моркву та селеру наріжте великими шматками. Підготуйте форму для запікання. Викладіть нарізані овочі на дно глибокої форми для запікання.

Приготування свинини. Фото: YouTube @gordonramsay

У великій сковороді розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Обсмажте свинину з усіх боків до золотистої скоринки, це триватиме близько 3-4 хвилин із кожного боку. Покладіть обсмажене м'ясо на шар овочів у формі для запікання. Влийте біле вино або яблучний сік і курячий або овочевий бульйон. Щільно закрийте форму кришкою чи алюмінієвою фольгою.

Приготування свинини. Фото: YouTube @gordonramsay

Розігрійте духовку до 150 °C. Покладіть форму в духовку і запікайте свинину на повільному вогні 3-4 години, поки м'ясо не стане дуже м'яким і почне легко відокремлюватися від кістки.

Приготування свинини. Фото: YouTube @gordonramsay

Перевірте м'ясо на готовність, проткнувши його вилкою чи ножем — воно має легко проколюватись і бути дуже м'яким. Після запікання дістаньте м'ясо з духовки і дайте відпочити під фольгою близько 20 хвилин перед нарізкою. Подавайте свинину із запеченими овочами та соком від запікання, який можна використовувати як соус. Прикрасьте свіжими травами за бажанням.

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