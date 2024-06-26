Как приготовить овсяное печенье за ​​15 минут — пошаговый рецепт

Овсяное печенье. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Это печенье готовится очень легко и быстро, оно мягкое внутри и хрустящее снаружи. Прекрасно смакует с молоком.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

100 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления) (6,5 ст. л. с горкой);

100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой);

4 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);

соль;

корица или ванильный сахар;

50 г яиц (1 шт.);

100 г сахара (4 ст. л. с горкой);

80 г сливочного масла (жирностью 82%).

Способ приготовления

Объединяем муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, ваниль или корицу и перебиваем с помощью измельчителя до состояния муки.

Ингредиенты для печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пересыпаем в миску и добавляем сахар, перемешиваем. Добавляем яйцо и растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешиваем.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вся мука должна увлажниться, готово тесто. Делим тесто на девять равных частей.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формируем шарики по 50 г, немного приплющиваем (нам нужна форма шайбы) и выкладываем на противень с пергаментом.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставим тесто выпекаться в разогретую духовку до 180 С с конвекцией на 15-16 минут.

Овсяное печенье. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раньше мы писали о хрустящем и вкусном печенье с изюмом по рецепту бабушки.

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