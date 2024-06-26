Как приготовить овсяное печенье за ​​15 минут — пошаговый рецепт

Быстрый рецепт овсяного печенья за 15 минут — приготовьте на завтрак
Это печенье готовится очень легко и быстро, оно мягкое внутри и хрустящее снаружи. Прекрасно смакует с молоком.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 100 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления) (6,5 ст. л. с горкой);
- 100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой);
- 4 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);
- соль;
- корица или ванильный сахар;
- 50 г яиц (1 шт.);
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой);
- 80 г сливочного масла (жирностью 82%).
Способ приготовления
Объединяем муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, ваниль или корицу и перебиваем с помощью измельчителя до состояния муки.
Пересыпаем в миску и добавляем сахар, перемешиваем. Добавляем яйцо и растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешиваем.
Вся мука должна увлажниться, готово тесто. Делим тесто на девять равных частей.
Формируем шарики по 50 г, немного приплющиваем (нам нужна форма шайбы) и выкладываем на противень с пергаментом.
Ставим тесто выпекаться в разогретую духовку до 180 С с конвекцией на 15-16 минут.
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