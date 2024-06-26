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Швидкий рецепт вівсяного печива за 15 хвилин — приготуйте на сніданок

26 червня 2024 05:47
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Як приготувати вівсяне печиво за 15 хвилин — покроковий рецепт
Вівсяне печиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Це печиво готується дуже легко та швидко, воно м'яке всередині та хрустке зовні. Чудово смакує з молоком. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 100 г вівсяних пластівців (швидкого приготування) (6,5 ст. л. з гіркою);
  • 100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);
  • 4 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);
  • сіль;
  • кориця або ванільний цукор;
  • 50 г яєць (1 шт.);
  • 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
  • 80 г вершкового масла (жирністю 82%). 

Спосіб приготування 

Обʼєднуємо борошно, вівсяні пластівці, розпушувач, сіль, ваніль або корицю та перебиваємо за допомогою подрібнювача до стану борошна.

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Інгредієнти для печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пересипаємо у миску та додаємо цукор, перемішуємо. Додаємо яйце та розтоплене вершкове масло і знову все ретельно перемішуємо. 

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Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Все борошно має зволожитися, тісто готове. Ділимо тісто на девʼять рівних частин. 

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Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формуємо кульки по 50 г, трішки приплющуємо (нам потрібна форма шайби) та викладаємо на деко з пергаментом.

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Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо тісто випікатися в розігріту духовку до 180 ºС з конвекцією на 15-16 хвилин. 

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Вівсяне печиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

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