Як приготувати вівсяне печиво за 15 хвилин — покроковий рецепт

Швидкий рецепт вівсяного печива за 15 хвилин — приготуйте на сніданок
Це печиво готується дуже легко та швидко, воно м'яке всередині та хрустке зовні. Чудово смакує з молоком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 100 г вівсяних пластівців (швидкого приготування) (6,5 ст. л. з гіркою);
- 100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);
- 4 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);
- сіль;
- кориця або ванільний цукор;
- 50 г яєць (1 шт.);
- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
- 80 г вершкового масла (жирністю 82%).
Спосіб приготування
Обʼєднуємо борошно, вівсяні пластівці, розпушувач, сіль, ваніль або корицю та перебиваємо за допомогою подрібнювача до стану борошна.
Пересипаємо у миску та додаємо цукор, перемішуємо. Додаємо яйце та розтоплене вершкове масло і знову все ретельно перемішуємо.
Все борошно має зволожитися, тісто готове. Ділимо тісто на девʼять рівних частин.
Формуємо кульки по 50 г, трішки приплющуємо (нам потрібна форма шайби) та викладаємо на деко з пергаментом.
Ставимо тісто випікатися в розігріту духовку до 180 ºС з конвекцією на 15-16 хвилин.
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