Як приготувати вівсяне печиво за 15 хвилин — покроковий рецепт

Вівсяне печиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Це печиво готується дуже легко та швидко, воно м'яке всередині та хрустке зовні. Чудово смакує з молоком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

100 г вівсяних пластівців (швидкого приготування) (6,5 ст. л. з гіркою);

100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);

4 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);

сіль;

кориця або ванільний цукор;

50 г яєць (1 шт.);

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);

80 г вершкового масла (жирністю 82%).

Спосіб приготування

Обʼєднуємо борошно, вівсяні пластівці, розпушувач, сіль, ваніль або корицю та перебиваємо за допомогою подрібнювача до стану борошна.

Інгредієнти для печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пересипаємо у миску та додаємо цукор, перемішуємо. Додаємо яйце та розтоплене вершкове масло і знову все ретельно перемішуємо.

Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Все борошно має зволожитися, тісто готове. Ділимо тісто на девʼять рівних частин.

Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формуємо кульки по 50 г, трішки приплющуємо (нам потрібна форма шайби) та викладаємо на деко з пергаментом.

Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо тісто випікатися в розігріту духовку до 180 ºС з конвекцією на 15-16 хвилин.

Вівсяне печиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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