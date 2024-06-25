Очень вкусный рецепт маринованных помидор на зиму — пошаговый рецепт YouTube блогера Любани

Помидоры со специями. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Очень вкусный рецепт маринованных помидор на зиму в сочетании со специями и овощами. Такие помидоры имеют необыкновенный вкус, они станут замечательной закуской на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.

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Вам понадобится:

помидоры 6-6,5 кг;

морковь 500 г;

перец болгарский 500 г;

чеснок 150 г;

острый перец 1 шт.;

кинза, базилик, укроп по одному пучку.

Для маринада (расчёт на 1 литр воды):

соль 35 г;

сахар 100 г;

уксус 9% (добавляем в банку из расчета на 1 л по 2 ст.л.).

Способ приготовления

Сначала необходимо сложить помидоры в банку, залить их крутым кипятком, накрыть крышками и полотенцем. Оставить на 20 минут.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Поставить кипятить воду, добавить туда сахар и соль. Затем нарезать кинзу, петрушку и укроп. Перец сладкий, чеснок, перец острый и морковь пропустить через мясорубку. Овощи и зелень кладем в кастрюлю, ставим на огонь и доводим до кипения. Варить 15 минут.

Овощи и зелень. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Из банок выливаем воду. В каждую 1 л банку заливаем 2 ст.л. уксуса. Если у вас банки 1,5 литровые, тогда добавляйте по 3 ст.л.

Уксус и банки с помидорами. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Затем заливаем помидоры горячим маринадом и закатываем. Переворачиваем банки, укутываем одеялом и оставляем на сутки до охлаждения.

Маринад для помидор. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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