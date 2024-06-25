Очень вкусный рецепт маринованных помидор на зиму — пошаговый рецепт YouTube блогера Любани

Супервкусные помидоры на зиму без заморочек — на кухне у Любани
Очень вкусный рецепт маринованных помидор на зиму в сочетании со специями и овощами. Такие помидоры имеют необыкновенный вкус, они станут замечательной закуской на вашем столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.
Вам понадобится:
- помидоры 6-6,5 кг;
- морковь 500 г;
- перец болгарский 500 г;
- чеснок 150 г;
- острый перец 1 шт.;
- кинза, базилик, укроп по одному пучку.
Для маринада (расчёт на 1 литр воды):
- соль 35 г;
- сахар 100 г;
- уксус 9% (добавляем в банку из расчета на 1 л по 2 ст.л.).
Способ приготовления
Сначала необходимо сложить помидоры в банку, залить их крутым кипятком, накрыть крышками и полотенцем. Оставить на 20 минут.
Поставить кипятить воду, добавить туда сахар и соль. Затем нарезать кинзу, петрушку и укроп. Перец сладкий, чеснок, перец острый и морковь пропустить через мясорубку. Овощи и зелень кладем в кастрюлю, ставим на огонь и доводим до кипения. Варить 15 минут.
Из банок выливаем воду. В каждую 1 л банку заливаем 2 ст.л. уксуса. Если у вас банки 1,5 литровые, тогда добавляйте по 3 ст.л.
Затем заливаем помидоры горячим маринадом и закатываем. Переворачиваем банки, укутываем одеялом и оставляем на сутки до охлаждения.
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