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Супервкусные помидоры на зиму без заморочек — на кухне у Любани

25 июня 2024 20:45
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Очень вкусный рецепт маринованных помидор на зиму — пошаговый рецепт YouTube блогера Любани
Помидоры со специями. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Очень вкусный рецепт маринованных помидор на зиму в сочетании со специями и овощами. Такие помидоры имеют необыкновенный вкус, они станут замечательной закуской на вашем столе. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани

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Вам понадобится: 

  • помидоры 6-6,5 кг;
  • морковь 500 г;
  • перец болгарский 500 г;
  • чеснок 150 г;
  • острый перец 1 шт.;
  • кинза, базилик, укроп по одному пучку.

Для маринада (расчёт на 1 литр воды):

  • соль 35 г;
  • сахар 100 г;
  • уксус 9% (добавляем в банку из расчета на 1 л по 2 ст.л.). 

Способ приготовления 

Сначала необходимо сложить помидоры в банку, залить их крутым кипятком, накрыть крышками и полотенцем. Оставить на 20 минут. 

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Поставить кипятить воду, добавить туда сахар и соль. Затем нарезать кинзу, петрушку и укроп. Перец сладкий, чеснок, перец острый и морковь пропустить через мясорубку. Овощи и зелень кладем в кастрюлю, ставим на огонь и доводим до кипения. Варить 15 минут. 

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Овощи и зелень. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Из банок выливаем воду. В каждую 1 л банку заливаем 2 ст.л. уксуса. Если у вас банки 1,5 литровые, тогда добавляйте по 3 ст.л. 

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Уксус и банки с помидорами. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Затем заливаем помидоры горячим маринадом и закатываем. Переворачиваем банки, укутываем одеялом и оставляем на сутки до охлаждения. 

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Маринад для помидор. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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