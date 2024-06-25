Дуже смачний рецепт маринованих помідорів на зиму — покроковий рецепт YouTube блогера Любані

Суперсмачні помідори на зиму без проблем — на кухні у Любані
Дуже смачний рецепт маринованих помідорів на зиму в поєднанні зі спеціями та овочами. Такі помідори мають незвичайний смак, вони стануть чудовою закускою на столі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.
Вам знадобиться:
- помідори 6-6,5 кг;
- морква 500 г;
- болгарський перець 500 г;
- часник 150 г;
- гострий перець 1 шт.;
- кінза, базилік, кріп по одному пучку.
Для маринаду (розрахунок на 1 літр води):
- сіль 35 г;
- цукор 100 г;
- оцет 9% (додаємо до банку з розрахунку на 1 л по 2 ст.л).
Спосіб приготування
Спочатку необхідно скласти помідори в банку, залити їх окропом, накрити кришками і рушником. Залишити на 20 хвилин.
Поставити кип'ятити воду, додати туди цукор та сіль. Потім нарізати кінзу, петрушку та кріп. Перець солодкий, часник, гострий перець і моркву пропустити через м'ясорубку. Овочі та зелень кладемо в каструлю, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Варити 15 хвилин.
З банок виливаємо воду. У кожну 1 л банку заливаємо 2 ст.л. оцту. Якщо у вас банки 1,5-літрові, тоді додавайте по 3 ст.л.
Потім заливаємо помідори гарячим маринадом і закочуємо. Перевертаємо банки, обгортаємо ковдрою та залишаємо на добу до охолодження.
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