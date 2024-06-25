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Суперсмачні помідори на зиму без проблем — на кухні у Любані

25 червня 2024 20:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Дуже смачний рецепт маринованих помідорів на зиму — покроковий рецепт YouTube блогера Любані
Помідори зі спеціями. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Дуже смачний рецепт маринованих помідорів на зиму в поєднанні зі спеціями та овочами. Такі помідори мають незвичайний смак, вони стануть чудовою закускою на столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться:

  • помідори 6-6,5 кг;
  • морква 500 г;
  • болгарський перець 500 г;
  • часник 150 г;
  • гострий перець 1 шт.;
  • кінза, базилік, кріп по одному пучку.

Для маринаду (розрахунок на 1 літр води):

  • сіль 35 г;
  • цукор 100 г;
  • оцет 9% (додаємо до банку з розрахунку на 1 л по 2 ст.л).

Спосіб приготування

Спочатку необхідно скласти помідори в банку, залити їх окропом, накрити кришками і рушником. Залишити на 20 хвилин.

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Інгредієнти для рецепту. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Поставити кип'ятити воду, додати туди цукор та сіль. Потім нарізати кінзу, петрушку та кріп. Перець солодкий, часник, гострий перець і моркву пропустити через м'ясорубку. Овочі та зелень кладемо в каструлю, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Варити 15 хвилин.

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Овочі та зелень. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

З банок виливаємо воду. У кожну 1 л банку заливаємо 2 ст.л. оцту. Якщо у вас банки 1,5-літрові, тоді додавайте по 3 ст.л.

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Оцет і банки з помідорами. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Потім заливаємо помідори гарячим маринадом і закочуємо. Перевертаємо банки, обгортаємо ковдрою та залишаємо на добу до охолодження.

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Маринад для помідорів. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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