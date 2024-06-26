Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Винегрет с фасолью и квашеной капустой — рецепт с идеальным сочетанием ингредиентов arrow

Винегрет с фасолью и квашеной капустой — рецепт с идеальным сочетанием ингредиентов

26 июня 2024 11:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко
Как приготовить винегрет — пошаговое приготовление
Винегрет с фасолью и квашеной капустой. Фото: Freepik
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасия Грибченко

Винегрет, но не классический, а с фасолью и квашеной капустой. Он питательный и хорошо насыщает за счет фасоли, в которой содержится много белка. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • 4 картофеля среднего размера (предварительно отварить);
  • 4 морковки среднего размера (предварительно отварить);
  • 3 свеклы среднего размера (предварительно отварить);
  • 100-150 г квашеной капусты;
  • 250 г фасоли (у меня консервированная белая);
  • 4 малосольных огурца среднего размера;
  • соль;
  • 3 ст. л. подсолнечного масла. 

Способ приготовления 

Первым делом, нужно очистить отваренные овощи и нарезать их небольшими кубиками. Высыпать в емкость для салата.

null
Вареная свекла. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого нарежьте кубиками малосольные огурцы и уберите из них лишнюю влагу, чтобы и остальные овощи не пустили влагу, когда вы смешаете все ингредиенты вместе.

null
Приготовление винегрета. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

В миску добавьте фасоль. Предварительно промыть ее под теплой водой и убирать всю лишнюю влагу при помощи бумажного полотенца.

null
Приготовление винегрета. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте квашеную капусту, посолите по вкусу, если в этом нет необходимости, то можно и не солить.

null
Приготовление винегрета. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте ко всем ингредиентам 3 столовые ложки подсолнечного масла и хорошо перемешайте все ингредиенты между собой. 

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — суперрецепт.

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут.

Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.

Еще мы рассказывали о салате с крабовыми палочками по-новому — рецепт, который понравится.

салат
рецепты
квашенная капуста
свекла
винегрет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны