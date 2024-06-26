Как приготовить винегрет — пошаговое приготовление

Винегрет с фасолью и квашеной капустой — рецепт с идеальным сочетанием ингредиентов
Винегрет, но не классический, а с фасолью и квашеной капустой. Он питательный и хорошо насыщает за счет фасоли, в которой содержится много белка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 4 картофеля среднего размера (предварительно отварить);
- 4 морковки среднего размера (предварительно отварить);
- 3 свеклы среднего размера (предварительно отварить);
- 100-150 г квашеной капусты;
- 250 г фасоли (у меня консервированная белая);
- 4 малосольных огурца среднего размера;
- соль;
- 3 ст. л. подсолнечного масла.
Способ приготовления
Первым делом, нужно очистить отваренные овощи и нарезать их небольшими кубиками. Высыпать в емкость для салата.
После этого нарежьте кубиками малосольные огурцы и уберите из них лишнюю влагу, чтобы и остальные овощи не пустили влагу, когда вы смешаете все ингредиенты вместе.
В миску добавьте фасоль. Предварительно промыть ее под теплой водой и убирать всю лишнюю влагу при помощи бумажного полотенца.
Добавьте квашеную капусту, посолите по вкусу, если в этом нет необходимости, то можно и не солить.
Добавьте ко всем ингредиентам 3 столовые ложки подсолнечного масла и хорошо перемешайте все ингредиенты между собой.
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