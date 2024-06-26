Как приготовить винегрет — пошаговое приготовление

Винегрет с фасолью и квашеной капустой. Фото: Freepik

Винегрет, но не классический, а с фасолью и квашеной капустой. Он питательный и хорошо насыщает за счет фасоли, в которой содержится много белка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

4 картофеля среднего размера (предварительно отварить);

4 морковки среднего размера (предварительно отварить);

3 свеклы среднего размера (предварительно отварить);

100-150 г квашеной капусты;

250 г фасоли (у меня консервированная белая);

4 малосольных огурца среднего размера;

соль;

3 ст. л. подсолнечного масла.

Способ приготовления

Первым делом, нужно очистить отваренные овощи и нарезать их небольшими кубиками. Высыпать в емкость для салата.

Вареная свекла. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого нарежьте кубиками малосольные огурцы и уберите из них лишнюю влагу, чтобы и остальные овощи не пустили влагу, когда вы смешаете все ингредиенты вместе.

Приготовление винегрета. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

В миску добавьте фасоль. Предварительно промыть ее под теплой водой и убирать всю лишнюю влагу при помощи бумажного полотенца.

Приготовление винегрета. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте квашеную капусту, посолите по вкусу, если в этом нет необходимости, то можно и не солить.

Приготовление винегрета. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте ко всем ингредиентам 3 столовые ложки подсолнечного масла и хорошо перемешайте все ингредиенты между собой.

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