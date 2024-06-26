Як приготувати вінегрет — покрокове приготування

Вінегрет з квасолею та квашеною капустою. Фото: Freepik

Вінегрет, але не класичний, а з квасолею та квашеною капустою. Він поживний і добре насичує за рахунок квасолі, де міститься багато білків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

4 картоплі середнього розміру (попередньо відварити);

4 моркви середнього розміру (попередньо відварити);

3 буряки середнього розміру (попередньо відварити);

100-150 г квашеної капусти;

250 г квасолі (у мене консервована біла);

4 малосольні огірки середнього розміру;

сіль;

3 ст. л. олії.

Спосіб приготування

Насамперед, потрібно очистити відварені овочі та нарізати їх невеликими кубиками. Висипати у ємність для салату.

Варений буряк. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього наріжте кубиками малосольні огірки і заберіть із них зайву вологу, щоб і решта овочів не пустила вологу, коли ви змішаєте всі інгредієнти разом.

Приготування вінегрету. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

У миску додайте квасолю. Попередньо промити під теплою водою і прибирати всю зайву вологу за допомогою паперового рушника.

Приготування вінегрету. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте квашену капусту, посоліть до смаку, якщо в цьому немає необхідності, то можна і не солити.

Приготування вінегрету. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте до всіх інгредієнтів 3 столові ложки олії та добре перемішайте між собою.

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