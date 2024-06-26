Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow кухня arrow Вінегрет з квасолею та квашеною капустою — рецепт з ідеальним поєднанням інгредієнтів arrow

Вінегрет з квасолею та квашеною капустою — рецепт з ідеальним поєднанням інгредієнтів

26 червня 2024 11:45
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко
Як приготувати вінегрет — покрокове приготування
Вінегрет з квасолею та квашеною капустою. Фото: Freepik
16d246a4-e1c9-4ca4-e75d-be42cdcec800 - Анастасія Грибченко

Вінегрет, але не класичний, а з квасолею та квашеною капустою. Він поживний і добре насичує за рахунок квасолі, де міститься багато білків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 4 картоплі середнього розміру (попередньо відварити);
  • 4 моркви середнього розміру (попередньо відварити);
  • 3 буряки середнього розміру (попередньо відварити);
  • 100-150 г квашеної капусти;
  • 250 г квасолі (у мене консервована біла);
  • 4 малосольні огірки середнього розміру;
  • сіль;
  • 3 ст. л. олії.

Спосіб приготування

Насамперед, потрібно очистити відварені овочі та нарізати їх невеликими кубиками. Висипати у ємність для салату.

null
Варений буряк. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього наріжте кубиками малосольні огірки і заберіть із них зайву вологу, щоб і решта овочів не пустила вологу, коли ви змішаєте всі інгредієнти разом.

null
Приготування вінегрету. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

У миску додайте квасолю. Попередньо промити під теплою водою і прибирати всю зайву вологу за допомогою паперового рушника.

null
Приготування вінегрету. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте квашену капусту, посоліть до смаку, якщо в цьому немає необхідності, то можна і не солити.

null
Приготування вінегрету. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте до всіх інгредієнтів 3 столові ложки олії та добре перемішайте між собою.

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — суперрецепт.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

Ще ми розповідали про салат із крабовими паличками по-новому — рецепт, який сподобається.

салат
рецепти
квашена капуста
буряк
вінегрет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони