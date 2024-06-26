Як приготувати вінегрет — покрокове приготування

Вінегрет з квасолею та квашеною капустою — рецепт з ідеальним поєднанням інгредієнтів
Вінегрет, але не класичний, а з квасолею та квашеною капустою. Він поживний і добре насичує за рахунок квасолі, де міститься багато білків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 4 картоплі середнього розміру (попередньо відварити);
- 4 моркви середнього розміру (попередньо відварити);
- 3 буряки середнього розміру (попередньо відварити);
- 100-150 г квашеної капусти;
- 250 г квасолі (у мене консервована біла);
- 4 малосольні огірки середнього розміру;
- сіль;
- 3 ст. л. олії.
Спосіб приготування
Насамперед, потрібно очистити відварені овочі та нарізати їх невеликими кубиками. Висипати у ємність для салату.
Після цього наріжте кубиками малосольні огірки і заберіть із них зайву вологу, щоб і решта овочів не пустила вологу, коли ви змішаєте всі інгредієнти разом.
У миску додайте квасолю. Попередньо промити під теплою водою і прибирати всю зайву вологу за допомогою паперового рушника.
Додайте квашену капусту, посоліть до смаку, якщо в цьому немає необхідності, то можна і не солити.
Додайте до всіх інгредієнтів 3 столові ложки олії та добре перемішайте між собою.
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